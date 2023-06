Por Fernando S. Palenzuela |

Aunque la gala final de 'Supervivientes 2023' no estuvo marcada por las broncas, de eso ya se ocupará el debate final del 2 de julio, sí que hubo un momento de tensión que se saldó con el abandono de Asraf Beno, quien se marchó durante unos instantes de plató a causa de un comentario de Adara Molinero. Después de esto, quizá la relación entre ambos concursantes sea ya irreparable.

Asraf Beno regresa a plató tras abandonarlo

En la pequeña entrevista previa a conocer el nombre del ganador, Carlos Sobera lanzó una serie de preguntas a Bosco Blach y Adara sobre el concurso. Estas iban, sin ninguna duda,. Sin embargo, la que peor sentó fue quién había sido el más pesado de la edición. La ex gran hermana

Pese a pedirle perdón nada más pronunciar su nombre, el público presente en plató reaccionó, sobre todo al ver la cara que se le quedaba al novio de Isa Pantoja. Segundos después, se levantaba de su sitio y abandonaba el plató, hecho del que se percataban los dos finalistas. Poco después, Beno regresaba a plató bajo la atenta mirada de sus compañeros de sofá. De vez en cuando, la cámara lo seguía enfocando y sus caras mostraban auténtica decepción con su amiga.

Cambio en la actitud de los concursantes

En un principio, Adara Molinero no había tenido ningún reparo en responder a las preguntas que le hacía el presentador. Sin embargo, una vez vista la reacción del que fuera su gran amigo en Honduras, su actitud ante este test cambiaba por completo y se negaba a responder acerca de quién consideraba que había sido el más estratega o el más mentiroso de la edición. "No sé por qué no os queréis mojar ahora si el domingo os vais a tener que mojar a tope", les decía Sobera. "Esto es para ir calentando, ¿no?", analizaba la finalista.