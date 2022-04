Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián, fuera de la lista de invitados de la boda de Chenoa

Tras haber tenido que posponer la boda debido a la pandemia, Chenoa por fin se casa en junio de 2022 con el urólogo Miguel Sánchez Encinas. A pesar de que en un principio confirmó que iba a invitar a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo', parece ser que la extriunfita ha decidido cambiar de opinión.

Chenoa en 'Tu cara me suena'

Según recogió el programa 'Socialité', la cantante habría decidido dejar a varios de sus compañeros fuera de la lista de invitados, ya que, Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián aseguraron no haber recibido su invitación. "Eso son cosas de ella", decía Fergó al ser preguntada por el asunto.

"A mí me encantaría ir, pero a mí lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", contestaba Tenorio. "En principio no, no tengo invitación", aseguraba Javián por teléfono a 'Socialité'. Sin embargo, Natalia Rodríguez confirmó su asistencia al enlace añadiendo que solo tenía los billetes y el hotel: "¡No tengo ni los zapatos ni el vestido!", exclamó.

Posibles razones

Aunque no se saben las razones exactas de este cambio, la mallorquina dejó claro en una entrevista que finalmente se habían decantado por celebrar algo íntimo: "Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos", declaró, refiriéndose a sus compañeros de 'OT'.

Por otra parte, Manu Tenorio aseguró que llevaban tiempo sin hablar. Esta situación, unida al enfado que tuvieron algunos por no haber recibido una invitación más personal el día que Chenoa comunicó abiertamente su enlace por primera vez, podría haber sido el detonante para hacer la criba.