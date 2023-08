Nuria Marín defiende a Eva Amaral desde Telecinco: "Protesta por la censura"

Por Redacción |

Desde Socialité' analizan cada fin de semana la actualidad de las estrellas del panorama nacional, con especial interés en los artistas. Una de las que personas del día también se ha colado en el formato en su última entrega de la semana. El programa de Telecinco ha hablado del revuelo generado tras la actuación en el Sonorama de Eva Amaral, la voz del mítico grupo que lleva por nombre su apellido, y Nuria Marín ha salido en su defensa.

El pasado sábado, Amaral era el grupo más esperado del evento celebrado en Aranda de Duero. A mitad del concierto, su vocalista sorprendió a todos al lanzar un alegato feminista y reivindicativo mientras se quedaba sin ropa en la parte de arriba mostrando sus pechos: "Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Mirel, por Bebe..., por todas nosotras", empezaba diciendo la artista.. Somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos generar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", argumentaba entre aplausos.

En 'Socialité' se han podido ver primero las imágenes de Álvaro de Luna cantando sin camiseta. Después se ha mostrado el fragmento de Amaral para evidenciar que se ha interiorizado ver a un hombre sin camiseta y con el torso al descubierto, pero no ocurre lo mismo con las mujeres, y tras ello, ha llegado la reflexión de Nuria Marín. La presentadora ha lanzado un mensaje a la cantante en su defensa: "Enseñar el pecho es un gesto de activismo, cuando tendría que ser completamente normal. No es una parte de cuerpo para hacer activismo, es una parte del cuerpo a secas".

Reivindicación

La catalana ha destacado por qué tiene mucha importancia el gesto de Eva Amaral: "Se ha utilizado para protestar por la censura que han sufrido algunas artistas en los últimos meses. Ojalá algún día unos pechos femeninos se puedan mostrar porque a una mujer le apetece y no se tengan que censurar, no solo en concierto o espectáculos, tampoco en redes. Tengo que recordar que algunas redes sociales capan publicaciones porque aparecen pechos femeninos, no masculinos", remataba para zanjar el asunto.