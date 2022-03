"Nunca digas nunca" es una de las máximas de la industria del entretenimiento. Y si alguien conoce cada vericueto de este negocio es Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm y, por ende, la principal responsable de que 'Star Wars' se siga expandiendo como franquicia, tanto en cine como en televisión. En ese segundo ámbito, el próximo paso será 'Obi-Wan Kenobi', la serie de seis episodios que, pese a haber nacido con vocación de formato limitado, podría extenderse con futuras temporadas.

Rupert Friend es el Gran Inquisidor en 'Obi-Wan Kenobi'

En el intensivo reportaje de Entertainment Weekly acerca de los orígenes de este proyecto, tan especial por el reencuentro entre los Kenobi y Anakin Skywalker de Ewan McGregor y Hayden Christensen, uno de los temas a tratar ha sido el horizonte que puede aguardar tras el lanzamiento de la primera temporada, que tendrá lugar el 25 de mayo a través de Disney+. "Realmente es algo que estamos debatiendo", reconoce Kennedy, aunque esa decisión no se tomaría a la ligera.

"Sobre todo porque todos se reunieron y lo pasaron increíblemente bien. Ewan lo pasó bien. Hayden lo pasó bien. Así que, desde ese punto de vista, todos los implicados estarían encantados de que esto no acabara. Pero realmente tenemos que invertir tiempo en preguntarnos: ¿por qué lo haríamos? Si decidiéramos hacer algo más con Obi-Wan, tendríamos que responder de verdad la pregunta de por qué", concluye la veterana productora. Por su parte, la directora de la serie, Deborah Chow, trata de no pensar con tanta distancia: "Fue concebida como una miniserie, y es una gran historia con comienzo, nudo y desenlace. El enfoque siempre ha sido que es una historia completa".

¿Crossover con 'The Mandalorian'?

'Obi-Wan Kenobi' introducirá a nuevos personajes y a otros que ya han deslumbrado en el terreno de la animación, pero también recuperará a otras figuras galácticas que han dejado huella en acción real. Entre ellas, Owen y Beru, los tíos de Luke Skywalker, que vuelven a cobrar vida de la mano de Joel Edgerton y Bonnie Piesse, pero eso no será todo, ya que se espera que haya más sorpresas en la recámara, sobre todo relacionadas con la trilogía que antecede a la serie y no tanto con 'The Mandalorian', que está ambientada después. "Nuestra conexiones más fuertes son con las precuelas, porque nuestros personajes proceden de ahí y ahí comenzaron sus historias", afirma Chow, dejando la puerta abierta al retorno de personajes de la trilogía de las precuelas.