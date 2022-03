¿Aparece Han Solo en el tráiler de 'Obi-Wan Kenobi'?

El tráiler de 'Obi-Wan Kenobi' finalmente ha visto la luz. Como no podía ser de otra manera, desde Lucasfilm han tirado de nostalgia para poner los pelos de punta con la música de John Williams y se ha presentado la trama que seguirá el fugitivo jedi, aunque también se han expuesto novedades como el debut en acción real del Gran Inquisidor o la irrupción de Reva, una villana creada ex profeso para la serie de Disney+. Y por si esos ingredientes principales no fueran suficientes, el avance ha empezado a generar especulaciones sobre un regreso totalmente inesperado.

El bláster de la discordia del tráiler de 'Obi-Wan Kenobi'

Como podéis ver en esta comparativa, hay un momento del tráiler en el que Reva se enfrenta a una misteriosa figura en un callejón. Aunque es imposible apreciar la identidad que esconde esta silueta, la forma del bláster parece asemejarse al mítico DL-44 de Han Solo, como se puede comprobar en la imagen de Harrison Ford. En Twitter, ese parecido razonable ha provocado que broten teorías, como suele ser habitual cada vez que emerge nuevo material de la saga galáctica, pero nosotros nos queremos preguntar si realmente es posible que Solo aparezca en 'Obi-Wan Kenobi'.

Rebuscando en las profundidades de la mitología de 'Star Wars', consta que Solo nació en el año 32 antes de la Batalla de Yavin, aquella que concluía con el estallido de la Estrella de la Muerte en "Una nueva esperanza". Por lo tanto, en el contexto de 'Obi-Wan Kenobi', que está ambientada en el año 9 ABY, es decir, diez años después de la ejecución de la Orden 66 en "La venganza de los Sith", Han Solo tendría unos 23 años, haciendo plausible, al menos a nivel teórico, su presencia.

Ahora bien, ¿tiene sentido que intervenga en la serie? Aquí entramos en terreno más movedizo, ya que Han no conocía a Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi hasta su encuentro en la cantina en "Una nueva esperanza". Sin embargo, podría encajar en el canon si su cameo se limita a ese choque con Reva, sobre todo si este se produce en Tatooine, donde aceptaba encargos de Jaba el Hutt. Y por último, lanzamos otra pregunta al aire: ¿quién daría vida a Han Solo en este hipotético regreso?

Digital o real

Hasta ahora ha habido dos representaciones de Solo en la gran pantalla, la de Ford en la trilogía original y la de las secuelas y la de Alden Ehrenreich en "Han Solo: Una historia de Star Wars". Entre esas dos opciones suena más lógico que regrese Ehrenreich, ya que 'Obi-Wan Kenobi' está ambientada poco después del spin-off estrenado en 2018. Aun así, el colosal fracaso de aquella cinta en taquilla no convierte a su Han en la versión más popular del personaje, por lo que se podría optar por una versión digital de Ford como ya se ha hecho con Leia y Luke.

En cualquier caso, estamos haciendo una montaña de un difuso grano de arena, al cual se le pueden encontrar argumentos en contra como el atuendo, que no guarda demasiado parecido con las míticas chaquetas de Solo. Así que probablemente esto no sea más que un guiño puesto a conciencia en el tráiler para alimentar debates y mantener entretenidos a los fans hasta el 25 de mayo, que será cuando 'Obi-Wan Kenobi' aterrice en Disney+, aunque nunca hay que perder la esperanza.