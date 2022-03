'Obi-Wan Kenobi' ha seguido los pasos de la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" e incumplirá su ventana de lanzamiento oficial. Por suerte, el aplazamiento de la serie de 'Star Wars' no será tan dramático como el del juego de Nintendo, ya que realmente desde Lucasfilm y Disney+ parece que simplemente se ha hecho un ajuste para poder celebrar aún más a lo grande uno de sus mayores eventos del año.

Ewan McGregor en 'Obi-Wan Kenobi'

El anuncio del retraso ha sido protagonizado por el propio Ewan McGregor, que ha expresado un comunicado con una mala y una buena noticia. "Hola, fans de 'Star Wars'. Gracias por vuestro increíble apoyo y vuestra reacción a 'Obi-Wan Kenobi'. Tengo noticias importantes: nuestra fecha de estreno se va a mover, tan solo un par de días, del miércoles al viernes 27 de mayo", anotaba el actor, dando primero la información más delicada.

Inmediatamente después, apostillaba un cierre que le quitará el mal regusto a los fans: "Pero aquí está la parte emocionante: los dos primeros episodios se lanzarán al mismo tiempo". Así pues, el lanzamiento de 'Obi-Wan Kenobi' será el doble de impactante, ya que a partir del 27 de mayo estarán disponibles los dos primeros capítulos de la serie. Además, el cambio de fecha se encaja dentro de la Star Wars Celebration, la conferencia que se celebra entre el 26 y el 29 de mayo en Anaheim.

Protector y fugitivo

A lo largo de ese arranque conoceremos a una versión de Kenobi más derrotada y oscura que la de la trilogía de las precuelas. Ambientada diez años después de los eventos de "La venganza de los Sith", la serie dirigida por Deborah Chow muestra al jedi oculto en Tatooine, donde se dedicar a proteger desde la distancia a un pequeño Luke Skywalker. Mientras tanto, las garras del Imperio se van extendiendo por la galaxia, con Darth Vader y los Inquisidores dedicados con ahínco a dar caza a los miembros de la Orden Jedi que siguen con vida.