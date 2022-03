'Obi-Wan Kenobi' habría eliminado a Darth Maul para introducir a Darth Vader

'Obi-Wan Kenobi' nos permitirá viajar en el tiempo. La serie de Disney+ pretende recuperar aquel sentimiento de descubrimiento que marcó a toda una generación cuando se sentó en el cine a ver la trilogía de las precuelas de 'Star Wars'. Dos décadas después, el reencuentro entre Darth Vader y el Kenobi de Ewan McGregor es uno de los grandes atractivos de la nueva ficción, que podría haber planteado otra pelea igual de esperada.

Ray Park como Darth Maul

A comienzos de 2020, se paralizó el desarrollo de 'Obi-Wan Kenobi' para replantear su enfoque, retrasando su inicio de rodaje del verano de ese año a comienzos de 2021. Durante esa prórroga, se incorporó a un nuevo guionista, Joby Harold, y se trató de iluminar el sombrío tono. "Buscamos, en última instancia, hacer una historia esperanzadora y optimista", declaraba recientemente Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, a Entertainment Weekly. "Es complicado cuando arrancas con un personaje en el estado en el que Obi-Wan se encontraría tras "La venganza de los Sith". Es un periodo muy oscuro", añadía.

Sin embargo, los cambios que se acometieron durante ese plazo son un misterio, sobre el que The Hollywood Reporter ha tratado de arrojar algo de luz. Según el medio estadounidense, antes de que se replantearan los guiones, estaba previsto que Darth Maul fuera un villano clave en la serie. Tras su aparición en "Han Solo: Una historia de Star Wars", Ray Park estaba preparado para dar vida una vez más a Maul, cuya irrupción en "La amenaza fantasma" le consagró como uno de los personajes más populares de la saga.

Park habría llegado a implicarse en el proyecto, arrancando su preparación física y pisando el set durante la preproducción, siempre según las fuentes consultadas por el citado medio. No obstante, cuando la directora Deborah Chow consultó a Dave Filoni y Jon Favreau, los principales responsables de 'The Mandalorian', estos le habrían instado a pensar "a lo grande". Finalmente, Maul fue desechado, y su hueco fue ocupado por el Darth Vader de Hayden Christensen y el Gran Inquisidor, que debuta en acción real tras su paso por la animación y los cómics. No obstante, una fuente de Lucasfilm contradice que Maul fuera a volver.

Un Darth por otro

El cambio de Darth nos permitirá contemplar un nuevo enfrentamiento entre Anakin, ahora como Vader, y Kenobi tras su acalorado choque en Mustafar. Además, se introducirá a un pequeño Luke Skywalker, a quien Kenobi tratará de proteger desde la distancia. En ese sentido, se habría producido otro cambio durante la preproducción, ya que se sustituyó al actor que iba a dar vida a Luke por Grant Feely, que ha sido el elegido para traer una nueva esperanza a la franquicia.