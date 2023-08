Terelu oculta a María Teresa Campos el fallecimiento de Hilario López Millán: "Sufriría mucho su pérdida"

Por Redacción |

Para la familia Campos, Hilario López Millán fue mucho más que un compañero. El polifacético artista nos ha dejado este verano a causa de una deshidratación extrema y Terelu Campos ha querido escribir varios recuerdos que tiene con él alejados de los focos y las cámaras.

María Teresa Campos e Hilario López Millán

"Recuerdo muchos momentos de mi madre con Hilario en diferentes programas de televisión. Sentarse a hablar con él de música y de copla era una delicia", recuerda en su blog de Lecturas,, de saber por qué se compuso una copla, quién la había cantado mejor y de muchas cosas que rodeaban al mundo de las folclóricas: celos, encuentros, desencuentros...".

Han coincidido muchos veranos en el mismo hotel de Marbella y, aunque no iban a veranear juntos, sí que tenían muchos encuentros: "Coincidíamos en la zona del piano, cuando ya nos habíamos arreglado todos después de un día de playa para irnos a cenar", comenta.

"No esperaba la muerte de Hilario"

"No esperaba la muerte de Hilario y no pensaba que él estuviera tan delicado", lamenta ahora Terelu, quien imagina que "la partida repentina de Hilario habrá supuesto el palo de su vida para su marido. Siempre he tenido el teléfono de Hilario pero nunca el de Alberto, por tanto no tengo contacto con él. Quiero que sepa que lo siento muchísimo".

Además, a Terelu le ha afectado tanto esta pérdida que ha preferido ocultársela a su madre y ha explicado el motivo: "Dadas las circunstancias, no he creído conveniente comentarle a mi madre que Hilario ha fallecido. Sé que si mi madre fuera consciente de esta noticia ella sufriría mucho su pérdida".