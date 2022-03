Omar Montes visitaba el plató de 'El hormiguero' junto a Norma Duval y Roberto Leal para presentar la segunda edición de 'El desafío'. Con su espontaneidad habitual, el cantante no tuvo problema en contestar a las preguntas de Pablo Motos sobre su involucración en la supuesta compra de pasaportes Covid falsos, denominada como operación Jenner.

Omar Montes, en 'El hormiguero'

"¿Te has vacunado o quieres ser el Novak Djokovic español?", bromeaba el presentador. "Te lo digo sinceramente, yo me he vacunado. Siempre estoy a favor de las vacunas desde que salieron, me he vacunado hasta de la gripe", respondía, seriamente, el de Pan Bendito.

Montes aseguró que no puede controlar todo lo que se dice de él, al igual que es consciente que "todo el mundo quiere pinchar" en los titulares que salen sobre él. "Le ponen a uno entre la espada y la pared cuando uno se ha vacunado, cuando uno tiene todas las cosas en regla, y siempre van al mismo", explicaba.

"Eres uno de los sospechosos de la operación Jenner, que investiga la trama que falsificaba pasaportes Covid. ¿Qué hay de cierto en eso?", preguntaba el presentador. El invitado tenía muy clara su respuesta: "Nada, ahí pueden poner y quitar los nombres que les de la gana", afirmaba el cantante y concursante de 'El desafío 2'.

¿Qué información maneja Omar Montes?

Omar Montes habló sin rodeos sobre el caso Jenner y mandó un aviso: "Estoy informado de muchos de los nombres que hay en esa lista, y muchas de las personas, incluso presentadores de otra cadena, colaboradores, deportistas, actores... Un montón de personas estaban en esa lista y yo he consentido que se me ponga en la palestra, y me he callado como un bendito, pero si yo hablara...", advertía. El cantante zanjó el tema asegurando que si se "pone serio", "al final alguno que otro cae": "Podría sacar a más de uno a la palestra y se tendrían que dar un puntito en la boca", zanjaba.