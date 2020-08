Omar Montes acude "un pelín cansado" a 'Pasapalabra': "No he dormido escuchando audiolibros del diccionario"

Mientras el bote de 'Pasapalabra' sigue haciéndose cada vez más grande, los concursantes cambiaron de ayudantes con la llegada de nuevos famosos invitados. Para echar una mano, en el equipo naranja estaban Melody y El Sevilla, mientras que en el azul estaban Lucía Hoyos y Omar Montes. Precisamente este último, fue el protagonista de la entrega del jueves 20 de agosto.

Omar Montes, en 'Pasapalabra'

Roberto Leal hizo su ronda habitual saludando a todos los participantes preguntando cómo se sentían. Lo que no se esperaba el presentador era el comentario que haría a continuación Omar Montes: "Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escuchar audiolibros del diccionario y me he dormido tardísimo, a las 6 de la mañana. Me he quedado en la "Y". No he llegado a la "Z" porque me he quedado dormido".

Tras estas palabras que provocaron las risas del presentador y del resto de participantes, Montes añadió una frase que desconcertó a más de uno: "Vengo a tope. Yo soy mal cliente, ya os aviso". Leal le deseó suerte de cara a las pruebas que se iba a tener que enfrentar, pero confiaba en que no tendría grandes problemas: "Suerte, pero veo que te lo has currado".

Reacciones a su participación

A través de las redes sociales, los espectadores criticaron que el programa contara con la presencia de Omar Montes. "El 2020 nos sigue sorprendiendo", comentaban varios usuarios, mientras algunos añadían frases de este tipo: "Ya lo he visto todo, caris. Qué asco y qué vergüenza". Otros, destacaron que "jugar con Omar Montes es competir con un jugador menos" y que "ganar 'Pasapalabra' con Omar Montes en tu equipo es pasarte el programa en modo infierno".