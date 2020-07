Cancelan un concierto de Omar Montes tras negarse a ponerse la mascarilla

El exconcursante de realitys y cantante Omar Montes iba a ser el gran protagonista del Festival Marenostrum que tenía previsto realizarse el pasado 12 de julio en la localidad de Fuengirola. El artista, responsable de varios éxitos musicales del género del reggaetón en España, tenía que ser el protagonista de un concierto que finalmente la organización decidió cancelar unilateralmente, tras considerar que la actitud de Montes y su equipo era "incívica", en relación a la crisis del coronavirus que todavía azota a todo el país. Por ello, se decidió prescindir de su presencia en el acto musical organizado.

Omar Montes

El problema vino en la entrega de una donación del artista al Banco de Alimentos, que se produjo en la mañana previa al concierto. La organización le pidió a Montes y a su equipo que llevasen la mascarilla de protección durante la celebración de este acto solidario, algo que el artista optó por no hacer, para sorpresa de todos. Este se saltó las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno y no quiso usar este equipo de protección individual, algo que llevó a la organización a cancelar su presencia en el concierto que iba a protagonizar horas después, tal y como se explica en un comunicado lanzado a los medios.

La organización del acto considera que con este tipo de cuestiones "no se puede tibio (...) ni tolerante", ya que considera que "son actitudes que perjudican a todos". Por ello, se optó por cancelar su presencia en el acto musical que iba a protagonizar, con el fin de preservar la salud de todos los asistentes al evento, y se realizará una devolución "íntegra y de forma automática" de todas las entradas comparadas. "La música seguirá sonando durante todo el verano y lo hará siempre con las mayores garantías sanitarias", se detalla en el comunicado, dejando claro que en todo momento se va a priorizar la salud por encima de la actitud de artistas, músicos o incluso asistentes que pudiesen saltarse las medidas sanitarias.

La contundente respuesta de Montes

El artista ha querido responder en su perfil oficial de Instagram. "Se ha cancelado porque no han vendido las entradas suficientes", ha empezado diciendo este, acusando a la organización "de impresentables" y de ser responsables de esta poca venta de entradas. "No habéis hecho promoción, no habéis hecho las cosas bien", ha añadido. Además, ha explicado que a algunos miembros de sus equipos se les comunicó la cancelación alegando que "íbamos borrachos", algo que este ha negado tajantemente. En definitiva, una versión bien distinta a la oficial con la que Montes ha querido negar tajantemente que intentase saltarse las medidas sanitarias impuestas.