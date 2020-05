El inesperado crossover entre 'Pasapalabra' y 'OT 2020' en 'APM' de TV3

Posiblemente Roberto Leal no imaginaba meses atrás que iba a compaginar la recta final de 'OT 2020' con un nuevo e importante proyecto en otra cadena. Cuando el presentador fichó por Atresmedia para hacerse cargo de 'Pasapalabra' y 'El desafío' en Antena 3, pidió el poder cumplir su compromiso con 'Operación Triunfo', que se había suspendido a causa de la crisis derivada del coronavirus. Atresmedia y RTVE no tuvieron problema en que el andaluz estuviese en ambas cadenas a la vez hasta que terminase la edición del talent show y es por ello que ahora estamos viviendo algo muy curioso: cada miércoles le vemos presentar 'Pasapalabra' en Antena 3 y unas horas después 'OT' en La 1.

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Pues bien, lo que tampoco podía imaginar Leal es que íbamos a vivir un particular crossover entre ambos formatos. No, no ha habido una fusión real entre ambos, lo que ha sucedido es que el exitoso formato de humor 'APM' que TV3 emite con gran éxito en Cataluña ha decidido unirlos de una forma que sin duda ha sorprendido a todos los seguidores de los mismos. El espacio realizó un divertido montaje en el que veíamos a Roberto Leal realizarle la mítica prueba de 'El Rosco' a algunos de los participantes de 'OT'. Uniendo el audio del concurso de Antena 3 con imágenes de la última gala de 'OT' pudimos presenciar un crossover que une a los dos grandes formatos que Roberto Leal presenta a día de hoy en televisión.

El propio presentador ha sido el encargado de compartir en redes el vídeo que se emitió días atrás en televisión. "'APM' nivel Dios. ¡Cruza la 'Pasapalabrera'!" ha escrito Leal junto al vídeo del momento. Por su parte, rostros relacionados con el universo 'OT' no han dudado en comentar la publicación. Noemí Galera, Andrea Villalonga, Miriam Rodríguez han publicado emoticonos de risa, al igual que han hecho infinidad de profesionales del mundo del espectáculo y la pequeña pantalla como Anna Simón, Máximo Huerta, Nya de la Rubia o Josep Lobató, entre otros.

El guiño de Noemí Galera a 'Pasapalabra'

Más allá de este particular crossover de formatos, días atrás pudimos ver un divertido guiño que Noemí Galera, directora de la Academia de 'OT 2020', realizó en directo en el talent show de Gestmusic para Televisión Española. Tras la emisión de un vídeo en el que podíamos ver lo que habían hecho los profesores en el confinamiento, Leal afirmaba a Galera: "Siempre habías dicho que no querías un ukelele en un casting y en la cuarentena te hemos visto tocándolo", a lo que esta no dudó en responder: "Una mala tarde la tiene cualquiera. Es que yo cuando oigo un ukelele digo 'Pasapalabra'". Un guiño que rápidamente fue comentado en redes sociales y que despertó una sonrisa en el presentador.