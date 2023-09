'One Piece' renueva por una segunda temporada en Netflix y anuncia a su nuevo tripulante

Por Alejandro Rodera |

Netflix no ha negado la evidencia: 'One Piece' ha saltado con éxito al ámbito de la acción real. Aunque la política de cancelación de la plataforma no es precisamente la más popular de la industria, en esta ocasión los fans no tendrán que volcarse en redes sociales para reclamar nuevos episodios, ya que la aventura de Luffy ha recibido luz verde para desarrollar una segunda tanda.

Atendiendo a los datos, la ficción se ha ganado a pulso este encargo. En sus once primeros días a disposición de los suscriptores,, lo cual da lugar a 37,8 millones de visualizaciones completas. A lo largo de ese intervalo,, demostrando su impacto a nivel global, que le ha llevado a ser lo más visto en Netflix en sus dos primeras semanas.

El anuncio de la renovación lleva la firma del mangaka Eiichiro Oda que, desde su estudio y ocultando su apariencia, ha confirmado el regreso: "Dos semanas después del estreno, acaban de decirme que Netflix ha decidido renovar la serie. Las aventuras de Iñaki y los Sombrero de Paja continuarán. Tardaremos un poco en tener listos los guiones, así que tened paciencia". Además, ha rematado el mensaje anticipando la llegada de Chopper, el próximo tripulante de la banda, a quien ha dibujado con su característico sombrero. "A partir de ahora, creo que los Sombrero de Paja necesitarán un buen médico".

Viaje (muy) a largo plazo

La renovación rema a favor de los planes de futuro compartidos por los productores Marty Adelstein y Becky Clements, de Tomorrow Studios, en una reciente entrevista con Deadline. "Tenemos la esperanza de hacer doce temporadas, hay mucho material", exponía Adelstein. "Ahora mismo hay más de 1.080 capítulos en el manga. Tenemos planes con Matt Owens sobre cómo se desplegarían varias temporadas, y creo que incluso si hiciéramos seis, probablemente solo usaríamos la mitad de los capítulos del manga. Podría seguir mucho más", añadía Clements.

Por el momento, el objetivo está puesto en seis entregas, aunque, como ellos mismos reconocen, se quedarían cortos, ya que, al igual que ha sucedido en la primera temporada, no parece muy viable que se cubran más de cien episodios en cada entrega. La segunda, que seguramente se centre plenamente en la saga de Arabasta, ya tiene su desarrollo avanzado. Pese a las afirmaciones de Oda, según Adelstein "los guiones están listos", por lo que, una vez se resuelva la huelga de actores, se podría completar la tanda en un plazo de entre 12 y 18 meses.