¿Qué significa la escena postcréditos de 'One Piece' y cómo influirá en la segunda temporada?

La versión de carne y hueso de 'One Piece' ha introducido numerosos cambios para que la historia funcione en un formato diferente. La subtrama de Garp, el rápido despache de Don Krieg, la mayor presencia de Buggy y Arlong... Los fans del manga y el anime habrán notado esos y otros tantos reajustes argumentales, aunque uno de los mayores se reserva para rematar la primera temporada: el paso de Luffy y compañía por Loguetown (donde Gold Roger es ejecutado en la primera secuencia de la serie) ha sido omitido, aunque una oscura escena postcréditos (o, mejor dicho, precréditos) avisa de que ese arco no quedará en el olvido.

El misterioso personaje del final de 'One Piece'

Cabe recordar que la primera temporada de la ficción de Netflixde Eiichiro Oda, es decir,, que precede a la entrada de Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji al Grand Line. Sin embargo,, sino que los cinco protagonistas pasaban primero por Loguetown. Se trataba de un arco más bien breve, que servía de epílogo antes de pasar página, pero quejusto después de que el logo de la ficción aparezca por última vez tras la ceremonia del barril.

La escueta secuencia arranca con una humareda que no tarda en desvelar su procedencia: dos puros sostenidos por un hombre de pelo blanco. Por su atuendo, podemos deducir el bando al que está afiliado el temible personaje, que conduce uno de sus cigarros al cartel de Luffy para prenderle fuego. Sí, se trata de un marine y (detente aquí si no quieres saber el más mínimo detalle) se llama Smoker.

En el manga y el anime, Smoker es presentado en ese arco de Loguetown como un capitán de la Marina que, tras cruzarse con los Sombrero de Paja, convierte en su misión personal darles caza. Para ello abandona su asentamiento y les persigue allá adonde vayan. Además, es el primer consumidor de una fruta diabólica del tipo Logia, las cuales permiten modificar la composición del cuerpo al ligarse a un elemento de la naturaleza, al que se presenta en la historia original.

¿Cómo impactará en los siguientes episodios?

La introducción de Smoker en ese momento exacto puede suponer que la potencial segunda temporada, que aún no ha sido confirmada por Netflix, podría arrancar con ese arco de Loguetown, convirtiendo a Smoker en una suerte de sucesor de Garp que perseguiría a los protagonistas en su siguiente etapa. No obstante, también se le podría introducir en otro contexto, ya que la serie ha demostrado que no está atada a pies y manos por la obra original.

Por ahora, el coshowrunner Steven Maeda no ha querido mojarse al respecto, y ni siquiera ha desvelado la identidad del personaje. "No quiero confirmarlo ni desmentirlo a estas alturas. Pero es un misterio interesante y debería llevar a la gente a preguntarse qué está pasando", ha expresado el guionista a Variety. "Las respuestas llegarán", añade, aunque no será pronto, ya que las huelgas y el desafío inherente a un proyecto de esta escala impedirán que, de ser renovado, regrese con agilidad. "No quiero hablar de la continuación de 'One Piece' ahora mismo porque la primera temporada fue todo un desafío. Nos llevó años de nuestras vidas y quiero que la atención se centre en el estreno", ha zanjado.