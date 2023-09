'One Piece' zarpa con un estreno espectacular, pero (todavía) no se codea con los colosos de Netflix

Por Alejandro Rodera |

'One Piece' ha desembarcado en Netflix rodeada de críticas positivas (como la nuestra) y avalada por un material original que, a lo largo de las últimas décadas, ya ha atraído a millones de lectores y espectadores. Tras su lanzamiento el 31 de agosto, la ficción producida por Tomorrow Studios no tardó en colocarse en primera posición en 84 territorios de manera simultánea, batiendo así el récord establecido por 'Miércoles' y la cuarta temporada de 'Stranger Things', que llegaron a la cima en 83 países en sus respectivos lanzamientos. Sin embargo, este hito no se ha traducido en un debut de cifras insólitas, aunque sí muy contundentes.

Mackenyu, Emily Rudd y Taz Skylar en 'One Piece'

La primera temporada de 'One Piece'en la plataforma de streaming, lo cual se traduce en 18,5 millones de visualizaciones al dividir el montante completo entre las siete horas y media de metraje. De esta manera,, superando a ' ¿Quién es Erin Carter? ' (75,4 millones de horas), ' Medicina letal ' (35,9 millones de horas) o la tercera temporada de ' The Witcher ' (73 millones de horas).

No obstante, estos rotundos datos no son los mayores de todo el año en ese ranking de habla inglesa, en el que se ve superada por el lanzamiento de cuatro títulos: 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton' (148,28 millones de horas), la tercera temporada de 'Outer Banks' (154,97 millones de horas), 'El agente nocturno' (168,71 millones de horas) y la segunda entrega de 'Ginny y Georgia', que retiene la corona con sus 180,47 millones de horas. Todas ellas se lanzaron en jueves, al igual que la adaptación del manga de Eiichiro Oda, por lo que sus plazos son comparables, aunque esto no implica que 'One Piece' no tenga posibilidades de colarse en el top histórico, ya que la buena acogida puede conducir a una expansión de sus datos en las próximas semanas.

Gigante a batir

Para poner en contexto, 'Miércoles' consiguió la friolera de 341,23 millones de horas cuando se estrenó en noviembre de 2022. Según la métrica actual, como apunta Deadline, esa cifra se convertiría en 43 millones de visualizaciones completas, es decir, más del doble de lo logrado por 'One Piece'. Aun así, el desempeño del live action parece haber contentado con creces a Netflix. "Se ha alcanzado un listón muy alto al coger un longevo manga y brindar un live action en inglés. Todos los haters están al acecho, buscando razones para odiarla. Y ser capaces de sacarla adelante y que sea inmensamente popular y tenga éxito en todo el mundo es algo impresionante", ha declarado Greg Peters, co-CEO de la plataforma.