'One Piece' anuncia su fecha de estreno en Netflix con este tráiler de carne y hueso

Uno de los cabezas de cartel de TUDUM, el evento centrado en los contenidos de Netflix, era sin duda 'One Piece'. La versión live-action del extensísimo manga homónimo, el más vendido de la historia, finalmente está preparada para desembarcar en la plataforma de streaming y, tras una promoción muy recelosa a la hora de mostrar su puesta en escena e incluso la imagen de sus protagonistas, aquí tenemos el primer teaser de la serie.

En el avance, vemos sobre todo al Luffy interpretado por Iñaki Godoy que, al igual que en el manga, adquiere el poder de deformar su cuerpo a placer tras ingerir una fruta diabólica. Con ese poder en su haber, se lanza al mar (figuradamente, ya que el efecto secundario de la fruta es que no puede nadar) para vivir una aventura impresionante, cuyo principal objetivo no es otro que el One Piece, el tesoro que le consagrará como Rey de los Piratas.

Sin embargo, quien conozca la obra de Eiichiro Oda, cuyo anime también ha dado la vuelta al mundo, sabrá que la amistad es el verdadero epicentro de la odisea, por lo que el teaser no se olvida de presentar al espadachín Zoro (Mackenyu), la marinera Nami (Emily Rudd), el francotirador Usopp (Jacob Romero Gibson) y el cocinero Sanji (Taz Skylar). Estos cuatro personajes son los primeros que se suman a la tripulación de Luffy, que empezará a surcar el catálogo de Netflix a partir del 31 de agosto.