Rubén Rodríguez Tapiador

Dani Alves lleva en prisión desde el 20 de enero de 2023 tras ser acusado de una presunta agresión sexual que se habría producido en los baños de una discoteca de Barcelona. Tras más de un año de espera, el juicio del caso ha dado comienzo y, este miércoles 7 de febrero, el exfutbolista brasileño del Fútbol Club Barcelona ha tenido que prestar declaración ante el juez.

Los presentadores y colaboradores de 'Así es la vida'

Debido a su declaración, Así es la vida '. A cinco minutos de terminar su emisión, el programa de Sandra Barneda César Muñoz ha conectado con una reportera que se encontraba a las puertas del juzgado para saber si el futbolista ya había declarado.

"A mí no me gustaría ser el juez que tenga que decidir sobre este hecho porque, a ver cómo lo explico, el problema del delito final ocurre en un sitio donde solo hay dos personas (...) Tenemos que entender que las relaciones entre dos personas, un hombre y una mujer, en cualquier momento de esa relación la mujer tiene derecho a parar (...) Eso tiene que prevalecer sobre todo, pero también hay que entender cómo es un hombre y un hombre cuando está lanzado...", ha comenzado explicando el paparazzi.

Antonio Montero explica lo que ha querido decir

En ese momento, todo el plató se ha exaltado y Sandra Barneda le ha pedido explicaciones: "A mí me gustaría que me explicaras cómo es un hombre porque, a lo mejor, muchos hombres no piensan como tú". "Dejadme explicarme. La naturaleza humana y la naturaleza del planeta Tierra funcionan de una manera. Simplemente digo que por eso hay que educar al máximo a la sociedad para dejarle claro a todo el mundo con su naturaleza que cuando una mujer dice no es no", ha aclarado el colaborador.

Al escuchar esta argumentación de Antonio Montero, Sandra Barneda se ha mostrado más tranquila: "Aclarado. Buf... Cómo íbamos a acabar el programa, me he pegado un susto". Tras este momento de tensión que se ha vivido en el plató de Telecinco, la presentadora del formato de Cuarzo Producciones ha dado por terminada la emisión.