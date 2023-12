Por Daniel Parra |

El programa de '¡De viernes!' del 15 de diciembre contará con una entrevista a Fran Rivera donde hablará de todo y de todos. Un día antes, los colaboradores de 'Así es la vida' se refirieron a las palabras del torero sobre su divorcio de Eugenia Martínez de Irujo que protagonizan el avance.

Sandra Barneda, César Muñoz, Antonio Montero y el resto de colaboradores de 'Así es la vida'

Antonio Montero quiso dejar su opinión sobre Rivera:. El comentario de Montero encendió a algunos colaboradores, que le contestaron:. "Pero como padre, yo no entiendo tampoco el reproche que le podía hacer", continuó el periodista.

"Esta muy bien eximir de los pecados, señor Antonio Montero, pero cuando uno es infiel, es infiel, ya está", respondió Sandra Barneda, arrancando los aplausos del público. Montero le preguntó a la presentadora si era posible ser un buen padre siendo infiel, a lo que Barneda contestó afirmativamente. "Pues eso es lo que digo, no tenía nada que ver", aclaró el colaborador, pero Barneda contraatacó: "El debate fue que dijiste: 'Se le acusó de ser infiel'".

"Me despellejó como padre"

El anuncio de la emisión de '¡De viernes!' promete una entrevista muy personal a Fran Rivera, que se sincera sobre la muerte de su madre, Carmina Ordoñez, y habla sin tapujos sobre Isabel Pantoja y sobre su relación actual con sus hermanos. Sin embargo, las palabras del torero a las que hicieron referencia en 'Así es la vida' fueron las que pronunció sobre Eugenia Martínez de Irujo: "La separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno. Pero cómo se portó después, no estuvo bien. Me despellejó como padre".