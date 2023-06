Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Dani Alves, jugador de fútbol brasileño que formó parte del F. C. Barcelona, fue encarcelado el pasado 20 de enero de 2023 por previsión a la espera del juicio por haber violado presuntamente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona. Hasta el momento, el exfutbolista se había mantenido aislado del público y no había hecho declaraciones sobre su encarcelamiento desde que este sucedió. Cinco meses después, Alves concede su primera entrevista desde prisión, la cual ha sido compartida en 'El programa de Ana Rosa'.

, y lo ha hecho dentro de la presión de Brians 2. La periodista, que colabora tanto con el programa de Ana Rosa Quintana como con el diario La Vanguardia, ha compartido la información con ambos medios. La entrevista, que ha durado casi dos horas, ha sacado a la luz las impactantes declaraciones de inocencia de Alves, que. Quintana ha comentado la entrevista con la periodista en su programa y ambas parecen ser

Aun así, Navarro ha compartido sin miedo con la conductora sus opiniones sobre la realización de la entrevista. "¿Te preocupa que te puedan acusar de blanquear a un presunto violador?", le ha preguntado la presentadora. "He salido con el chubasquero y el paraguas abierto", ha respondido ella. La periodista es consciente de la seriedad de los cargos del acusado y de la polémica que la entrevista puede causar, aunque opina que esta no tiene "desperdicio". "En estos momentos no está condenado, es un señor que está acusado de un delito muy grave", ha apuntado Navarro. Quintana, por su parte, ha respondido opinando que "todo el mundo tiene derecho a su defensa".

Mayka Navarro y Dani Alves

En la entrevista, Dani Alves anuncia su deseo de realizar la misma para que la gente sea conocedora de su versión de los hechos. "Tengo la conciencia tranquila [...] No sé si ella duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", ha dicho Alves, convencido de su versión del relato y echando por tierra el sentir de la víctima. Además, cuando Navarro le ha preguntado si cree que debe pedirle perdón a la víctima, él responde: "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz". El exfutbolista se enfrentará probablemente a una pena de entre 6 y 12 años y acaba de perder su última oportunidad de salir de prisión antes de que se celebre el juicio.

Entrevistas polémicas en Telecinco

Esta no es la primera ocasión en la que Telecinco asiste una entrevista controversial con posibilidades de ser cancelada por la audiencia. En 2011, Jordi González había entrevistado en el programa 'La noria' a la madre de "el Cuco", uno de los implicados en la desaparición de la joven Marta del Castillo. En su momento, el presentador llegó a confirmar que los empleados del programa habían sido juzgados por haber compartido en televisión el punto de vista de un familiar directo del criminal, ya que fue tachado como innecesario y fuera de lugar por la opinión pública y llegó a provocar la cancelación del formato por la fuga de anunciantes. Habrá que ver si a 'El programa de Ana Rosa' le deparará o no el mismo futuro.