Hugo y Eva confirman su relación al besarse en su despedida de 'OT 2020'

Para todos los concursantes, la suspensión temporal de 'OT 2020' a causa de la crisis del coronavirus ha supuesto una gran tristeza e incertidumbre. Las lágrimas de Nia y los lamentos de Samantha representaban el sentimiento de muchos fans que han sentido lo mismo que los concursantes: una gran pena porque el programa no podrá continuar debido a la pandemia a la que se enfrenta España.

Los triunfitos se despiden de los cámaras de 'OT 2020'

Tras la comida, los concursantes han querido pasar sus últimas horas juntos disfrutando de lo que más les gusta: la música. Se han reunido todos en la sala del piano y se han emocionado al ritmo del himno de esta edición, el "Díselo a la vida" de Rafa Romera. Pero también ha habido momento para las risas y en la sala de ensayos han bailado al ritmo de sus temas favoritos, como "Besos", de El Canto del Loco, canción que interpretaron todos juntos en la Gala 3. Han evidenciando sin duda el amor y cariño que se tenían todos y la gran familia que sin duda habían formado en el talent show de La 1.

Tras cantar juntos todas las canciones grupales de este 'OT 2020', estos además no han dudado en acercarse a los espejos donde se encuentran los cámaras, les han dado las gracias por su trabajo y les han aplaudido por todo el esfuerzo hecho hasta ahora. Pero lo que muchos se han fijado en el canal 24 horas es que mientras sonaban algunas canciones, y entre los saltos de alegría de sus compañeros por haber compartido una experiencia tan bonita, Hugo se ha acercado a Eva y le ha dado un pico que ha dejado a la gallega muy sorprendida. El beso ha asombrado a los fans en las redes sociales, que se alegraban por esta muestra de cariño pública a la vez que lamentaban no volver a vivir sorpresas como estas, al menos durante un tiempo.

Hugo y Eva se besan en 'OT 2020'

A partir de ese beso, los rumores se han disparado y muchos ya especulaban con una posible relación entre el cordobés y la gallega. Las sospechas de los fans que fantasean con esta historia de amor han aumentado cuando han visto como los dos triunfitos entraban a uno de los cubículos del baño (una zona donde no hay cámaras) abrazados y sin decir nada. Pero bien, todo se ha confirmado minutos después cuando ambos no han dudado en besarse varias veces frente a las cámaras, dejando claro que ya les daba igual el que se haga pública su relación. Hugo además le ha recordado a la chica que fuera se verán sin problema alguno, cuando pase la crisis del COVID-19.

Hugo le da un beso a Eva yo crei estar viva para ver esto en cámara #DirectoAcademia16M pic.twitter.com/ZmbpYztWc7 — Valentina SALVAR HUGO (@3vahug0) March 16, 2020

Las lágrimas de Noemí Galera

Una de las canciones que más han marcado esta edición de 'Operación Triunfo' ha sido "I'll be there for you" de The Rembrats, la banda sonora de 'Friends'. Muchos concursantes afirmaban que esta era su serie favorita y quizá fue ese el motivo por el cual Noemí Galera y su equipo decidieron que los chicos cantarán este tema como canción grupal en la Gala 2. Cuando ha sonado esta canción por última vez en la sala de ensayos, la directora de la Academia no ha podido retener las lágrimas al ver cómo los chicos la cantaban emocionados por última vez.