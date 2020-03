'OT 2020': El motivo por el que Eva ha abandonado la Academia durante unas horas

Los concursantes de 'OT 2020' siguen preparando sus actuaciones de cara a la Gala 9, que se celebrará este domingo por primera vez sin público, aunque sí con el apoyo de sus profesores, a causa de la crisis del coronavirus. Y en medio de todos estos contratiempos, una participante ha vivido una jornada atípica fuera de la Academia.

Eva, en la Academia de 'OT 2020'

Eva Barreiro ha salido de la Academia durante apenas unas horas para ejercer su derecho a voto en las elecciones autonómicas gallegas, previstas para el próximo domingo 5 de abril. La triunfita, natural de Sada (A Coruña), comunicaba emocionada la noticia a sus compañeros: "Me han llevado a votar. He ido solo a Correos, pero he olido la calle, qué bien olía, he sacado la cabeza por la ventana...".

Ahora queda por ver que los comicios al Parlamento de Galicia se lleven a cabo, dada la alerta sanitaria provocada por el covid-19. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha declarado el "estado de alarma", recomendando a toda la población permanecer en sus domicilios. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta, ha decretado en la comunidad el cierre de todos los establecimientos hosteleros y que no sean de primera necesidad, con la salvedad de farmacias y supermercados.

En 2017 ya salieron a votar

En 'OT 2017', Aitana Ocaña, Alfred García y Nerea Rodríguez también salieron de la Academia para votar en las elecciones de Cataluña. Al estar en la misma comunidad, los concursantes abandonaron por unas horas la Academia para ejercer su derecho al voto en sus respectivos colegios electorales. En 'OT 2018', los triunfitos con residencia en Andalucía como Julia Medina votaron por correo para las elecciones andaluzas.