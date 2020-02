Bruno y Hugo, buena vibra ante un Rafa que tira hacia el drama en el primer pase de micros Gala 7 de 'OT 2020'

Como cada tarde de miércoles, el 26 de febrero los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron al primer pase de micros, en esta ocasión, de la Gala 7, tras la expulsión de Anne. Una cita semanal del talent show en la que Bruno, Hugo y Rafa se juegan su permanencia en la Academia tras la decisión de los profesores de no salvar a ninguno de los nominados, lo que dejó a Eva como la única salvada de la noche con los votos de sus compañeros.

Bruno, Hugo y Rafa en el primer pase de micros de la Gala 7 de 'OT 2020'

"Me encanta este Bruno con esa cara de felicidad todo el rato", confesó Noemí Galera, cuando el concursante estrenó el pase con "Llegué hasta ti". "La canción te queda muy bien", señaló Manu Guix, quien añadió que "tiene ese punto de habilidad que es muy guay", dado que Bruno pudo demostrar su talento con la percusión con tres congas. "No tengo nada que decir, me gusta mucho", reconoció Mamen Márquez, tras declararse "contenta con la colocación". Hugo fue el segundo en actuar con "Genius", canción de la que Galera opinó que era "una muy buena elección". "Es muy guay porque se ha integrado la interpretación y cantando te queda muy bien", manifestó Guix. "Estoy muy contenta porque es la primera vez en toda la edición que te veo en el sitio en el que quiero verte y oírte", alabó Mamen, mientras que Vicky Gómez observó que "la coreo ha estado, pero esta canción te pide flow, energía más baja y controlada". "Me encanta verte así, que disfrutes haciéndolo", concluyó Ivan Labanda.

Tras la interpretación de Rafa de "Cojo el saco y me retiro", lo primero que Noemí señaló fue el hecho de que el concursante tenía "los ojos muy cerrados", además de que, en el inicio "no he entendido nada de lo que has dicho". "Te he visto muy profundamente, muy dramático. No he visto ni un destello de alegría, porque no lo queremos aquí", alabó Manu, después de que la directora opinara que "es una canción que no te puede ir mejor". "Creo que es muy interesante para ti y para tu evolución, enseñar esa otra cara", apostó Labanda, quien matizó que "faltaban cosas que vimos en clase", aunque entendía que "no es fácil sacar todo". "Cuando entras ahí, hay una verdad y un Rafa que no hemos visto hasta ahora, que a mí me deja sin palabras", elogió el profesor de interpretación.

Flavio y Gèrard, lejos de soltarse

Flavio y Gèrard fueron el primer dúo en actuar, con "Never Gonna Give You Up", tras lo cual los profesores los tranquilizaron apostando porque "ya estará la coreografía". "Está un poco como tieso", observó Mamen, de Flavio, antes de instar al concursante a que "te lo creas y disfrutes". "Id a muerte, porque marca mucho la diferencia. Puede ser una muy buena actuación si os lo creéis", recomendó Vicky, después de apuntar a la "poca seguridad" que había detectado en ambos concursantes, tanto a nivel corporal como vocal. "Es muy importante que os lo paséis bien", destacó Iván, tras instar tanto a Gèrard como a Flavio a mostrar más "actitud y poneros expansivos".

Problemas con la afinación

Eva y Nia en el primer pase de micros de la Gala 7 de 'OT 2020'

"Vas muy bien, aunque no ha sido tu mejor pase", declaró Guix, tras ver la interpretación de "Andar conmigo" por parte de Maialen, del que apuntó a algunos momentos en los que había desafinado. "He echado de menos luz en el estribillo. No hay un cambio, no solo interpretativamente, sino vocalmente también", reconoció el director musical, antes de que Mamen le diera algunas recomendaciones vocales y resaltara que "la colocación es súper bonita". Una valoración que concluyó con Labanda, quien instó a la concursante a "seducir hasta a las plantas" y vaticinó que ya "irá cambiando de color" su interpretación a lo largo de la canción.

En cuanto a la actuación de Nia y Eva con "Don't Start Now", fue algo accidentada, dado que la primera acabó perdiendo la petaca del micro en plena interpretación. "Ha faltado precisión de afinación", manifestó Manu, antes de señalar ante Eva que "tienes la oportunidad de lucirte como cantante más de lo que has hecho nunca". "Te queda muy bien, pero cuando te pones con todo, la colocación se te va", declaró Mamen de la concursante, tras lo cual le indicó a Nia que había estado "floja al principio". "La combinación es súper guay. Me encanta el rollo que tenéis entre vosotras. Eso suma", elogió Iván, después de que Vicky apuntara a la necesidad de que "terminar de asimilar toda la información para que no se vaya nada".

La actuación de "Sábado por la tarde" por parte de Jesús, aunque fue "mucho mejor" que las que el concursante había hecho anteriormente, dado que "ayer no dabas ni una", como recordó Manu. "Ya estás afinando el 75%, pero no te relajes. No puedes desafinar ni una", le instó el director, mientras que Mamen apuntó que había hecho un "buen trabajo" para mejorar, aunque al principio estaba "demasiado flojo, poco articulado". "No he visto nada de lo que hemos trabajado", opinó Labanda, sobre la interpretación, aspecto del que señaló que "es muy reciente", tras lo cual pidió al concursante, "piensa en ello".

A por la perfección

Samantha y Anaju en el primer pase de micros de la Gala 7 de 'OT 2020'

"Human", tema interpretado por Samantha, supuso para la concursante el hecho de que los profesores le exigieran perfección, Guix el primero. "Tiene que ser tu consagración en esta edición. No puedes permitirte el lujo de desafinar jamás, porque tiene que ser la hostia", declaró el director, mientras que Mamen apuntó a que, además "de la afinación, necesitamos colocación". "Tenemos margen, confío en ti", admitió Márquez, tras lo cual Labando concluyó recalcando que "había ideicas de lo que hemos trabajado", al igual que la necesidad de "ponerle contención y direcciones".

Anaju fue la ultima en actuar ante de la grupal, con "Tusa", tema que la concursante concluyó nada satisfecha, dados los fallos en los que había reparado. "Llevas unas galas demostrando que eres garantía de calidad", la animó Guix quien, no obstante, reconoció que "no he entendido nada" a lo largo de la canción. "Está todo igual, como descafeinado", observó por su parte Márquez, quien apostó por poner recursos como "más articulaciones, más soplados, más percutidos" para remediarlo. "Está muy guay, eres una curranta", elogió Labanda, quien subrayó el hecho de que Anaju había "salido con una seguridad que te cagas", pero se había acabado desinflando a lo largo de su actuación, por lo que apostó por la necesidad de "machacarlo" para obtener un gran número. Una valoración tras la cual los concursantes interpretaron a coro "Waka Waka", tema con el que se ganaron el aplauso satisfecho del profesorado y su aprobación.