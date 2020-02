'OT 2020': Noemí Galera echa la bronca a los concursantes por dormir a deshoras y faltar a clase

Una de las batallas que Noemí Galera lleva combatiendo desde que abrió las puertas de la Academia en esta edición fue la del sueño. La Directora no deja de recordarles que deben descansar para que así su voz y su cuerpo estén lo más regenerados posibles. Sin embargo, los concursantes de 'OT 2020' no siempre siguen estos consejos, lo que ha desembocado en una nueva bronca.

Noemí Galera echa la bronca a los concursantes de 'OT 2020'

Galera subía a la Academia durante el desayuno del 26 de febrero y reunía a todos los participantes en el salón para comenzar su reprimenda. "A clase es obligatorio ir, sea la clase que sea", les recordaba en atención a que Rafa y Gèrard no habían asistido a la clase con Cesc Escolà poco antes a causa de un dolor de cabeza. Tras esto, les ha recordado que deben irse a dormir a las 23h00, momento en el que se apagan las luces de la Academia. Pero no fue así la noche anterior, pues Eva, Gèrard y Rafa se encontraban a la 1h30 en la sala de Capde.

"Si a la 1h30 estabais ahí, hasta las 2h00 no os dormisteis y llevamos un mes y medio y tenéis menos energía que yo", les regañaba, achacando el dolor de cabeza de los dos jóvenes a la falta de sueño y recordando a Eva que debería descansar tras enfermar el día anterior por la piedra en el riñón. "Me da igual si os duele la cabeza, os duele no sé qué o no sé cuánto. A clase de Cesc vais todos".

Sin embargo, la bronca no se quedó ahí y les recordó que no pueden echarse la siesta. "No se duerme por la tarde. De 16h a 20h es hora de trabajar. Me da igual en lo que trabajéis, pero no quiero a nadie más aquí a las 19h00 haciendo la siesta", decía bajo el silencio de sus alumnos. "Utilizad el sentido común ahora y en vuestra vida cuando salgáis de aquí", aconsejaba. "Si no descansáis con la tralla que lleváis, reventaréis".

Reprimenda a Flavio

Flavio durante al bronca de Noemí Galera en 'OT 2020'

En los minutos en los que Noemí Galera estuvo recordando las normas que debían cumplir los concursantes, tuvo un hueco para dirigirse directamente a Flavio: "En todas las clases hay que estar 'a full'. Y esta va por Flavio porque en todas las clases de Iván Labanda, últimamente siempre estás mal". El concursante prefería callar y no responder al comentario, marchándose tras la bronca a desayunar a la terraza.

"Este programa es trabajo y compromiso porque si estamos así ahora, cuando vengáis de las firmas el sábado, que os va a dar una subida de ego...", les recordaba ante lo que podría pasar el próximo 29 de febrero. "Si lo veo yo, lo ve todo el mundo, y no estamos dando muy buena imagen que digamos", concluía.

La respuesta de Cesc Escolà

La reprimenda de Noemí Galera ha sido clara: nadie puede escaquearse de la clase de Fitness, especialmente cuando Eva y Hugo han acudido pese a encontrarse enfermos. El propio Cesc Escolà agradecía en su cuenta oficial de Twitter las palabras de la Directora, compartiendo, además, el extracto del toque de atención.