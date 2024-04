Por Beatriz Prieto |

El jueves 12 de abril, 'El hormiguero' cerró la segunda semana del mes con la visita de Pablo Alborán. El artista pudo charlar entonces con Pablo Motos, momento en el que hizo un importante anuncio: se tomaría un descanso de tiempo indefinido en su carrera musical, tras su larga y exitosa gira.

, declaró Alborán al comienzo de la entrevista, momento en el que se mostrótras concluir su gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos. "Han sido dos años sin parar yy, en otros, ha sido gratificante a tope", confesó el artista, feliz.

Asimismo, a la hora de hablar de la acelerada y prolífica industria musical, el malagueño confesó que "he estado muy enfadado, me he reconciliado y me vuelvo a enfadar". "Yo la inspiración necesito un tiempo para encontrarla y la trabajo. Me pongo a ensayar, a estudiar y no puedo pretender que las cosas me salgan del día a la mañana", declaró Alborán, razón por la que a veces había sentido ese "enfado" con la industria.

"Voy a descansar"

Tras hablar de algunos momentos de bajón durante la gira, Alborán procedió a lanzar el anuncio que lo había llevado también a visitar el programa: "Creo que han sido unos años de mucho trabajo y ahora necesito barbecho. Necesito volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo se pone, no solo la industria".

El artista compartió sus ganas de "observar, vivir como espectador", antes de añadir que "necesito estar con los míos y necesito escribir sin ningún condicionante. Y eso necesita un tiempo, no sé cuánto". "Estoy haciendo ya bastantes cosas para lo que viene, pero creo que es importante también descansar. Y voy a descansar", remató el malagueño