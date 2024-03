Por Daniel Parra |

'El hormiguero' cerró la semana el pasado jueves 7 de marzo con la visita de Yolanda Ramos. La actriz acudió al programa de Antena 3 para promocionar su nueva serie, 'Un nuevo amanecer', que llegará a Atresplayer el domingo 10 de marzo. Durante la entrevista, Ramos habló sobre el proyecto, creado, escrito y dirigido por José Corbacho, y sobre su experiencia al interpretar a Candela, una figura televisiva con serios problemas con las drogas y el alcohol, que termina en un centro de desintoxicación: "Tratamos el tema de la adicción con un respeto infinito".

Pablo Motos y Yolanda Ramos en 'El hormiguero'

, desveló la humorista, que insistió en que la serie 'Un nuevo amanecer' "es muy curiosa, muy mágica". Fue en ese punto de la entrevista cuando Ramos preguntó por uno de los programas de la cadena rival:. La cómica se tapó rápidamente la boca con su mano al darse cuenta de su desliz, que desató las risas del público, de las hormigas y de Pablo Motos , dijo Trancas, y el presentador quitó hierro al asunto:. "¡Calla! Ha dicho Iker Jiménez", bromeó la actriz de ' Paquita Salas '.

Ramos continuó con su explicación: "En esta serie lo que pasa es que nos están pasando cosas en la realidad que ya pronosticamos en la serie". "Yo aquí estoy con la magnífica Anne Igartiburu, que además lo hace superbien, yo hago de jurado de un cazador de talentos de estos, de un programa así. Hago de jurado y hace como un mes me llaman de jurado, para hacer lo mismo, con Anne Igartiburu de presentadora en otra cadena", recordó la cómica, haciendo referencia a su participación en 'Baila como puedas', que llegará a La 1 el lunes 11 de marzo. Ramos, además, quiso añadir habían fichado a la hermana de una de sus amigas para el bar de la serie, y relacionó la muerte de su madre con el cementerio de una de las escenas. "Es como una cosa muy rara", dijo.

"Creo que tienes una adicción por el trabajo"

En un momento de su conversación con Pablo Motos, Yolanda Ramos confesó que esa misma mañana se "quería morir": "Pensaba en ti, y decía: 'Va, que Sofía Vergara ha ido', y me quería morir más". El presentador le preguntó por qué, y la actriz respondió: "Por el agobio de venir, del cansancio, de qué hago, de qué hablo, se me verá gorda... Pues como todo el mundo a la hora de ir a trabajar". "Como esta mujer por la cocaína, creo que tienes una adicción por el trabajo", señaló Ramos sobre Motos, que contestó: "Puede ser...". "No te conozco mucho, pero trabajar cada día e ir al gimnasio, yo creo que ahí hay algo que no funciona", afirmó la cómica, que después le dijo a Motos que es "un pelín más generoso" de lo que se ve en la televisión.