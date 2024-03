Por Beatriz Prieto |

En medio de los "crossovers" entre la televisión y el mundo del streaming en los últimos meses, Ibai Llanos aprovechó uno de sus muchos directos en Twitch para sincerarse con sus fieles seguidores sobre una posible visita a 'El hormiguero'. El streamer, de hecho, desveló que había recibido varias ofertas para acudir al programa de Antena 3, antes de desvelar por qué razones las había rechazado todas.

Ibai Llanos con Gerard Piqué y Joaquín Sánchez en 'Joaquín, el novato'

, reconocía el vasco, antes de reconocer que, su primer motivo para no haber acudido al programa de Pablo Motos era que. "Me da un poco de respeto que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta", bromeó Llanos, para después matizar que "me da respeto en general, pero ya no solo 'El hormiguero', sino".

"Me imagino que la gran mayoría de gente que va, va a contar cosas importantes y es que de mi vida no tengo mucho importante que contar, ¿me entendéis?", planteó Llanos al respecto. El vasco mencionó las visitas a estos formatos porque "he sacado un libro, he sido campeón del mundo como Ilia Topuria, he hecho una serie", para después cuestionar "¿yo qué coño te cuento?". "Soy streamer. Pablo Motos, si quieres hablamos de la LEC, te voy a dar una turra tremenda explicándote por qué perdimos el tercer mapa de la final", comentó Llanos, poniéndose en la hipotética situación y haciendo mención del Campeonato Europeo de League of Legends, el popular videojuego.

Visitas muy puntuales

Las declaraciones de Llanos llegaban meses después de que él mismo también desvelara en Twitch que había recibido una oferta de la entonces Fábrica de la Tele para presentar 'Sálvame' una tarde, con total libertad. Asimismo, el vasco contó que, en 2022, el director general de Telecinco le ofreció presentar un programa de entrevistas con gente muy famosa, ofertas que rechazó al sentirse ajeno a la televisión. Llanos, de hecho, ha intervenido en la pequeña pantalla en ocasiones muy puntuales, entre las que figura su entrevista en 'Joaquín, el novato' junto a Gerard Piqué, a finales del pasado año, una de las últimas hasta la fecha.