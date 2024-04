La inesperada peineta que hizo saltar a Lola Índigo en 'El hormiguero': "¿Qué problema tiene?"

Por Beatriz Prieto |

'El hormiguero' arrancó esta semana con la visita de David Bisbal, Eva González y Lola Índigo con motivo del inminente estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids' el sábado 13 de abril. Tras la habitual entrevista, sin embargo, el programa quedó brevemente paralizado por un inesperado gesto del público: una mujer era captada dedicando una peineta a las cámaras en pleno juego con los invitados.

Una mujer hace una peineta hacia las cámaras de 'El hormiguero' en pleno directo

Para amenizar el programa,, en el que Trancas y Barrancas decían una palabra y, divididos entre hombres y mujeres, los invitados y el presentador debían cantar una canción con dicho término. Un juego en el que Lola y González resultaron vencedoras, momento en el que. Fue entonces cuando el directo captó a una mujer que se mantuvo haciendo una peineta durante varios segundos.

Dicho gesto, lejos de pasar desapercibido entre el equipo, fue captado por Lola en medio de la celebración, quien preguntaba a los compañeros tras las cámaras el porqué de dicha peineta, sorprendida. Pasada la euforia, la artista no quiso dejar pasar el tema: "Pero señor, ¿por qué ha hecho así usted? ¿Qué problema tiene?". "Hay un señor en el público que ha hecho así", explicó la andaluza al desconcertado presentador, repitiendo el gesto. "¿Cómo, cómo? ¡Haber estudiado!", saltaba la cantante, con humor y cierto gesto macarra, mientras Motos le explicaba lo ocurrido a Bisbal y González buscaba el origen del alboroto.

"Me han obligado"

"Ah, que ha sido una mujer. Pero señora, ¿qué ha pasado?", indagaba la presentadora, que incluso se acercó a las gradas para preguntar a la mujer si "no le ha gustado que hayamos ganado nosotras". "¿Le ha pagado Pablo para que se meta con nosotras?", bromeó González, momento en el que el programa le entregó un micrófono a la mujer, quien aseguró entre risas que "me han obligado". "Me ha dicho que Pablo", le explicó la invitada al propio presentador, quien bromeó con el hecho de que "en general suelo tener la culpa de todo", antes de continuar con el programa sin dar más bombo a la anécdota.