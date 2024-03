Por Redacción |

'La resistencia' se ha convertido en los últimos años en uno de los formatos más exitosos de la televisión. El hecho de que en junio expire su contrato con Movistar Plus+ le ha convertido en uno de los productos más deseados por todas las cadenas, que quieren tener a David Broncano entre sus filas para poder levantar la franja del access prime time y competir contra 'El hormiguero'.

Después de muchas negociaciones,. La Corporación ya tendría prácticamente atado el fichaje con el cómico y presentador,, según informa El Mundo, pues el presupuesto excede los dos millones. Así, El Terrat está esperando a que se convoque un Consejo de Administración Extraordinario que apruebe su fichaje, dado que

La exigencia principal con las que partía el espacio de Movistar Plus+ era un contrato de tres años. Según indica el citado medio, esto fue precisamente lo que echó por tierra la negociación con Mediaset España, y es que la privada no se podía permitir el riesgo de tener un producto en antena durante tanto tiempo si finalmente resultaba ser un fracaso. Sin embargo, esto no ha sido problema para la pública, que ha aprobado un gasto de entre 12 y 14 millones de euros por temporada.

La gran baza contra Pablo Motos

Movistar Plus+ también se mantenía en la puja por el que ha sido su gran programa de televisión y, según la productora, todavía no hay ninguna oferta aceptada. 'La resistencia' lleva desde 2018 destacando en la plataforma por su improvisación, su capacidad para atraer a invitados de todos los tipos y su facilidad para volverse viral en redes sociales. Broncano ha sabido ganarse al público joven, lo que sería el gran bastión de RTVE para atraerlos a La 1 y pararle los pies a Pablo Motos después de tantos años de liderazgo. La idea de la pública sería emitirlo justo a continuación de 'Telediario 2', franja ocupada por '4 estrellas', a partir de septiembre. Por tanto, el gallego sería la gran novedad para la próxima temporada.