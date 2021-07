Casi un mes ha pasado desde que Pablo Díaz se hiciese con el bote de 'Pasapalabra' tras nada menos que 260 intentos. Estrenando nuevo look, el flamante ganador ha reaparecido en Antena 3, en concreto en el programa 'Espejo público', para contar en qué ha empezado a gastarse el premio de 1.828.000 euros que ya se encuentra en su cuenta corriente.

Pablo Díaz en 'Espejo Público'

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo", ha bromeado ante su nueva imagen, mostrando un cabello de color verde que parecería haber quedado tras el primer tinte azulado. Pero el dinero del premio también ha ido a parar en algo que le hacía especial ilusión: "De caprichos como tal, en lo único que me gusta gastarme dinero es en videojuegos. Y a lo mejor en un viaje con mi novia. Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch".

Pablo Díaz ha contado que le gustaría independizarse y que ya se ha puesto manos a la obra en mirar casas para comprar. "A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión", ha explicado. Aunque ha relevado que la casa sería para sus padres: "En realidad, la casa no me la voy a comprar yo, la casa se la voy a comprar a mis padres. No sé si voy a independizarme yo o yo voy a independizar más a mis padres", bromeaba.

La tajada de Hacienda

Además, el ganador ha querido explicar en 'Espejo Público' la cifra exacta que se ha quedado Hacienda. "Aquí en Madrid es el 43%, unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes", ha añadido. Por otra parte, ha revelado que este martes, en retransmisión para su canal de Twitch, se rapará la cabeza: "Normalmente a los ganadores del bote se les solía rapar. No lo pudimos hacer en el plató por el covid, así que lo haré en mi casa".