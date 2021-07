Pablo Díaz hizo historia el jueves 1 de julio de 2021 al llevarse uno de los botes más altos de la historia de Pasapalabra. Después de 260 programas, el concursante consiguió hacer su sueño realidad y pudo llevarse 1.828.000 euros.Un momento histórico para el programa de Antena 3, que ha conseguido mostrar el lado más tierno de Roberto Leal una vez más.

Roberto Leal, emocionado tras entregar el bote

El joven tinerfeño cautivaba a la audiencia desde su llegada al programa aquel 26 de junio de 2020, un día que el campeón nunca olvidará. Además, Roberto Leal, después de compartir tantos momentos, no podía evitar emocionarse. "Tengo fragmentos, sé lo que he sentido, pero no te podría traducir lo que he visto", confesaba el presentador tras el programa.

De hecho, el presentador ha querido compartir como vivió uno de los momentos más emocionantes del concurso de Antena 3. "Cuando muchos me preguntabais ayer qué sentí en ese momento... Era esto.", ha publicado a través de su cuenta en Twitter. Las imágenes muestran a un Roberto emocionado y conmovido, llevándose las manos a los ojos para secar sus lágrimas de alegría.

Nunca me cansaré de decirlo. Eres el mejor presentador que hay en toda la televisión y además de eso, una de las mejores personas del mundo. Ni 50 botes como el de ayer me harían sentir lo que me hizo sentir tu abrazo.



Eres enorme Roberto ?? Gracias — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 2, 2021

Invertirá el dinero del premio en ayudar a sus padres

