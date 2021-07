El 1 de julio de 2021, Pablo Díaz cumplió uno de sus sueños: llevarse por fin el ansiado bote de 'Pasapalabra'. El joven de 24 años consiguió la millonaria cantidad de 1.828.000 euros tras pronunciar la palabra "dux", que fue la clave para que el violinista se hiciese con el premio que llevaba esperando durante tantos programas. Al hacerlo, el de Santa Cruz de Tenerife prometió que se sometería a un cambio de look.

Pablo Díaz, teñido de azul

A pesar de que en un principio Díaz señaló que se teñiría el pelo de color rosa, no quedaba tinte de ese color y finalmente el ganador del bote de 'Pasapalabra' se ha decantado por un color azul para el impresionante cambio de look al que se comprometió. Esta decisión tampoco ha desagradado a los seguidores de Pablo, ya que la tonalidad recuerda sobremanera al azul del programa presentado por Roberto Leal.

Para hacer partícipes a sus propios seguidores, Pablo Díaz ha retransmitido en directo todo el proceso de su cambio radical de pelo. Durante las pausas en las que el tinerfeño debía aclararse el cabello, el exconcursante de 'Pasapalabra' Nacho Mangut ha entrado en la retransmisión y han jugado "un par de roscos", rememorando viejos tiempos ante una entretenida audiencia.

Reacciones

En cuanto Pablo Díaz ha desvelado el resultado final, sus seguidores de Twitter no han tardado en señalarle lo bien que le quedaba el pelo de esa manera. "Qué color más guay, te queda fenomenal", escribía una usuaria de dicha red social. "Mola tu cambio de look, te queda perfecto", añadía otro de sus fans más acérrimos, dejando claro que el color azul no le quedaba nada mal.