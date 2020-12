Pablo López preocupa a sus seguidores al sangrar durante su actuación en 'El hormiguero'

Pablo López no para de trabajar aún en tiempos de Covid-19. El cantante ha formado parte de la segunda edición de 'La Voz' en Antena 3 y actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo disco, "Unikornio. Once millones de versos después de ti" que llega tres años después de su último albúm y por ese mismo motivo ha visitado el plató de 'El hormiguero' el 16 de diciembre. López se lo pasó genial una vez más en el programa presentado por Pablo Motos pero también vivió un momento realmente incómodo durante una actuación que realizó en el espacio emitido en Antena 3.

Pablo López en 'El hormiguero'

A parte de hablar de su disco durante la entrevista con el famoso presentador, Pablo López realizó una actuación de su nuevo single mientras tocaba el piano en directo. El cantante sorprendió con su interpretación pero también dejó realmente preocupados a sus seguidores cuando, casi al final de la canción, comenzó a sangrar en la boca. Durante el programa no se hizo mención ninguna al respecto, pero sí que fue un tema realmente comentado en las redes sociales, donde algunos de los usuarios compartieron imágenes de los dientes del intérprete con un tono rojizo.

Cuando terminó su actuación, López ya no tenía sangre, pero tampoco se ausentó del plató de 'El hormiguero' en ningún momento. De hecho, el cantante continuó con las actividades que le iba proponiendo el presentador a pesar de su pequeño incidente. Horas después, el intérprete no ha dado ningún tipo de explicación aunque varios de sus seguidores continúan un tanto preocupados: "Se habrá dado un golpe con el micro en la boca", exponía uno de los usuarios de la red social entre otras locas teorías sobre el sangrado del cantante.

Pablo Motos dejó tirado a Pablo López

Nada más comenzar la entrevista el 16 de diciembre, Motos quiso disculparse con Pablo López: "Te tengo que pedir perdón públicamente porque me llamaste para meter una guitarra en una de tus nuevas canciones". Los dos comenzaron a relatar la historia que había ocurrido fuera de cámaras y, es que, el cantante propuso al presentador del espacio de Antena 3 que participase en un proyecto musical. Ambos llegaron incluso llegaron a quedar: "Y me dejó tirado. Era un viernes, no lo olvidaré", dejó caer López. Ante el pequeño reproche que le había hecho el invitado, Motos prometió que le compensaría tarde o temprano el plantón.