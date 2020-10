'La Voz 2020': Mireia Ortiz, que cantó con Whitney Houston en 'Sorpresa, sorpresa', conquista a Pablo López

El programa 'Sorpresa Sorpresa' nos regaló grandes momentazos durante toda su trayectoria en Antena 3. No fueron pocos los artistas internacionales que quisieron unirse al programa conducido por Isabel Gemio primero y Concha Velasco después y entre ellos encontramos a la estrella de la música Whitney Houston. Esta acudió al programa para darle una sorpresa a Mireia Ortiz, una adolescente valenciana que era gran fan de la artista. La joven poco podía esperar que al iniciar su interpretación del mítico tema "I will always love you", la cantante original de la canción iba a aparecer.

Mireia Ortiz en 'Sorpresa, sorpresa' (1999) y en 'La Voz' (2020)

Eso sucedió en febrero del año 1999, cuando Ortiz tenía apenas 16 años. Pues bien, ahora, 21 años después, la joven ha reaparecido en televisión. Lo ha hecho en el talent show 'La Voz' que Antena 3 emite cada viernes en prime time. En la entrega que los espectadores han podido ver este 9 de octubre, la joven ha participado en las Audiciones a Ciegas con un tema de otra artista internacional: Christina Aguilera. En esta ocasión ha apostado por la canción "Contigo en la distancia" y sin duda, ha acertado. Hemos podido ver una actuación brillante en la que Ortiz ha podido demostrar el gran potencial de su voz.

Por ello no sorprende que haya conquistado a Pablo López y es que el coach que se ha girado para quedarse con ella en su equipo. Afortunadamente para él, ningún otro se ha girado por lo que Mireia Ortiz ha entrado directamente en su equipo aunque antes de ello, Laura Pausini le ha aconsejado que debería ser más ella y no imitar tanto al artista original; algo que la concursante ha aceptado evidentemente. Ahora, esta deberá luchar por seguir en el programa, una nueva experiencia televisiva que se suma a 'Menudas estrellas' en el que participó, más allá de haberse presentador a los castings de 'Operación Triunfo' y 'Factor X'.

El mensaje de Antonia San Juan

Pero esta noche de Audiciones a Ciegas nos regaló más momentazos. Uno de ellos lo vivió Thania Hill, otra de las participantes. Antes de actuar, esta recibió una sorpresa muy emotiva por parte de los responsables del programa y es que pudo ver un mensaje de la actriz Antonia San Juan deseándole suerte. Una suerte que finalmente sí tuvo y es que tras una aplaudida interpretación de "Lágrimas negras" de Diego El Cigala, esta logró que todos los coaches se girasen a excepción de Alejandro Sanz, que pese a querer hacerlo estaba bloqueado por Pausini. La italiana acertó con su bloqueó y logró llevarse a la chica a su equipo.