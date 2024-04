Por Toño García Rodríguez |

'El hormiguero' recibía este miércoles 24 de abril la visita de Vicente Vallés. El presentador de 'Antena 3 Noticias' acudió al programa de Pablo Motos porque será nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia, pero rápidamente la noticia del día acaparaba, si no toda, gran parte de la entrevista. El presentador valenciano quiso leer algunas de las partes más destacadas de la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba esa misma tarde, en la que se planteaba una posible dimisión después de que un Juzgado de Madrid abriese diligencias contra su mujer, Begoña Gómez.

Pablo Motos y Vicente Vallés en 'El hormiguero'

"No es habitual que un presidente haga esto. No tanto que escriba una dirigida carta a los ciudadanos, sino", explicaba Vallés. El periodista definió la situación como un, y consideraba esto como una "novedad", pues "los presidentes que han entrado en una situación como esa te anuncian lo que han decidido".

Ahora, según el presentador, se abren diferentes opciones: "Quedarse, plantear una cuestión de confianza ante el Parlamento para recibir el apoyo general y seguir adelante, convocar elecciones presentándose o sin presentarse...". Sobre el fuego cruzado en la política, Motos planteaba lo siguiente: "Los de derechas acusan a la mujer del presidente, los de izquierdas al novio de Ayuso, hace unos días Maria Jesús Montero acusaba a la mujer de Feijóo, ¿nos tenemos que centrar en los hechos o en los sentimientos?". Lejos de dar su opinión personal, Vallés se basó en el presidente, que a través de esta carta, "se ha centrado mucho en los sentimientos".

"¿Qué crees que quiere conseguir?", preguntó entonces Motos. "Hay varios efectos. Los dos primeros ya se han producido", comenzaba a explicar Vicente Vallés, pues, para comenzar, "se está hablando más del presidente que de su esposa" y, además, se ha producido un "cierre de filas entorno al presidente por parte de los suyos". Por otro lado, aclaraba que, aunque Sánchez señalase a la derecha y ultraderecha como culpables de la denuncia, "no ha sido ningún partido el que lo ha llevado. Ha sido una asociación extramuros del sistema".

Efecto electoral

A dos semanas de las elecciones catalanas, y mes y medio de las europeas, Vicente Vallés considera que "hay mucho en juego" y que esta carta, voluntariamente o no, "puede tener un efecto electoral". Aunque no quiso vaticinar cuál será la decisión de Sánchez, sí quiso aclarar que "si se va, no necesariamente tendría que convocar elecciones. Puede irse y presentar a otro socialista a una investidura en el Congreso". Por lo tanto, y definido como el presidente que "siempre ha conseguido ser el primero en hacer algo que no nadie había hecho antes", habrá que esperar al lunes para despejar todas las dudas.