Pablo Motos confiesa la mayor borrachera de su vida con El Cigala

Este miércoles 11 de noviembre, el grupo Ladilla Rusa visitaron 'El hormiguero' en Antena 3. Los catalanes estuvieron en el formato que conduce Pablo Motos para hablar de su meteórica carrera ya que en menos de tres años se han convertido en todo un fenómeno en nuestro país. Ambos analizaron su trayectoria y también presentaron "A un metro de ti", el que es su nuevo single, que promete también ponernos a bailar... aunque sea en nuestros salones.

Pues bien, y teniendo en cuenta que la música que ambos realizan es típica de fiestas y celebraciones, Pablo Motos les propuso jugar a un juego con el que descubrir hasta qué punto les gustaba la fiesta. En ese contexto, el presentador del espacio que produce 7 y acción se atrevió a confesar la que según él ha sido la peor borrachera de toda su vida después de que Trancas y Barrancas le preguntasen si alguna vez había estado de fiesta con famosos. El presentador confesó que sí, con Diego el Cigala y Quique San Francisco, y precisamente con ellos vivió ese "momentazo" que pasó a detallar apenas unos segundos después.

"En los bares dábamos miedo, yo me puse tan pedo que me tuvo que llevar El Cigala a casa", empezó contando el presentador, evidenciando así el estado en el que se encontraba. Pero la cosa no quedó ahí y es que después, el artista no dudó en relatar que la noche continuó e incluso le pidió al artista que le cantase para poder irse a dormir tranquilo. Este evidentemente lo hizo pero no se quedó ahí y es que después, juntos vivieron después el que sin duda fue el momento más bonito a la par que surrealista en la noche. "En un momento precioso estaba el taxista, el Cigala y yo frente a un sol que estaba empezando a salir", siguió explicando el presentador.

Un final feliz

Afortunadamente, tanto él como su amigo llegaron bien a casa y lo único que posiblemente tuvo que lamentar fue la resaca posterior a esta borrachera. En plató, las hormigas no dudaron en bromear con el tema, mientras que los integrantes de Ladilla Rusa también se quedaron impactados ante la surrealista y divertida anécdota explicada por Pablo Motos en directo en Antena 3.