El motivo por el que Pablo Motos y Tamara Falcó han pedido perdón a Isabel Preysler en 'El hormiguero'

Tamara Falcó se estrenó este jueves 17 de septiembre como colaboradora de 'El hormiguero'. Tras triunfar en su último visita como invitada, Pablo Motos y su equipo han decidido contar con ella en la mesa de actualidad en la que también participan Nuria Roca y Juan del Val. Pero lo poco que podía esperar el comunicador es que Falcó iba a aterrizar en el formato pidiendo perdón a su madre y lanzándole un directo "recadito" de esta que sin duda no dejó indiferencia a absolutamente nadie.

Tamara Falcó, Pablo Motos e Isabel Preysler, en 'El hormiguero'

Falcó confesó que "la lié la vez pasada porque dijimos algo sobre mami... así que aprovecho para pedirle perdón, y tú Pablo, hazlo también". Por su parte, el presentador del formato no dudó en pedir disculpas aunque confesó no saber el motivo del supuesto enfado de Isabel Preysler, mientras Tamara siguió exclamando: "¡Lo he hecho mami! ¡En mi primer día de curra y lo he hecho!". Esta estaba totalmente orgullosa de haber podido lanzar el mensaje de su madre en pleno directo en su primer intervención en el formato de 7 y acción y Atresmedia.

El motivo del cabreo de Preysler

En ese momento, Motos se dio cuenta de lo que sucedía y recordó que en la anterior visita de Falcó, él contó que cuando ella le dijo a su madre que quería ser monja, Preysler la llevó a un convento, algo parece que no es cierto. "Me ha dicho que diga: ¡Yo no miento!", explicó Tamara, dejando claro que en ningún momento su madre le acompañó a ningún convento. Motos le quitó hierro al asunto aunque sí recordó que "tengo la cinta y la grabación" y entre risas emplazó a Tamara a seguir contándole cómo avanzaba el asunto en su próxima intervención en la sección.

Tamara Falcó: "Odio el olor a Metro"

Pero este primer día de trabajo en 'El hormiguero' de la última ganadora de 'MasterChef Celebrity' dio para mucho más y es que esta no dudó en lanzar una contundente frase que rápidamente fue comentada en redes sociales. Falcó confesó que el olor que más odia en el mundo es el de "Metro después de las tres de la tarde". Nuria Roca por su parte se sorprendió que esta viajase en Metro, algo que Falcó corroboró, afirmando que a veces viaja en Metro, otras en coche y también utiliza mucho la bicicleta.