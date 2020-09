Pablo Motos plantea el debate de la privacidad: "El Gobierno prepara una ley para intervenir nuestro WhatsApp"

'El hormiguero' recibió la visita de Fernando Alonso en el programa del 24 de septiembre, aunque esta fue telemática debido a las restricciones del coronavirus. Una vez que terminó la entrevista con el piloto, Pablo Motos continuó con el resto de las secciones, pero fue en la charla con Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val cuando el presentador soltó la bomba: "El Gobierno va a preparar una ley que permite intervenir nuestros whastapps en casos excepcionales".

El valenciano daba paso a sus colaboradores para que debatieran sobre esta cuestión. "¿Eso es verdad?", preguntaba una incrédula Falcó. "Pero es tuyo, es privado", resaltaba Motos. "No solo es que sea privado, es que es una forma de coartar tu libertad directamente", opinaba Roca. La ganadora de 'MasterChef Celebrity 4' se interesaba por las razones que habían llevado al Ejecutivo a plantearse esta norma.

"Esto es censura y tiene que ver con la pérdida de muchos derechos que vamos a perder y que ya estamos asumiendo, por ejemplo el derecho a la privacidad, a la libertad y algunos otros derechos que tampoco nos están llegando", comentaba del Val, que apuntaba que, de momento, es solo una propuesta de ley y que hay que ver dónde acaba.

"¿Qué pasaría si fuera un terrorista?"

Ante la opinión de Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val, Tamara Falcó planteó una alternativa a la que poder justificar esta ley: "Dadle la vuelta. ¿Qué pasa si hay un terrorista que está mandando un whatsapp? ¿No os gustaría que lo supiera la policía?". Del Val afirmaba que sí, mientras que Roca apuntaba que "lo busquen por otro lado". "La policía tiene suficientes medios como para organizarse con los terroristas sin tener que mirar mi WhatsApp", zanjaba Motos.

No obstante, la preocupación suscitada por Pablo Motos en 'El hormiguero' no se basa en nada real. El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones no está creado con la intención de que el Gobierno intervenga plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram, sino que iguala a estas a las operadoras telefónicas en situaciones de emergencia.

En resumen, dicha ley lo que pretende es que en el caso de que exista alguna situación excepcional, el Gobierno podrá enviar mensajes por estas vías, las cuales, a diferencia de los mensajes de texto, no dependen de una red móvil o de números de teléfono. Sin embargo, en ningún caso leerán los mensajes ni espiarán las conversaciones.