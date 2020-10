Pablo Motos carga contra Donald Trump: "Yo no quiero decirlo, pero es gilipollas"

Una de las secciones fijas de 'El hormiguero' es la mesa de debate en la que Pablo Motos y algunos de sus colaboradores tratan los temas más destacados de la jornada dentro y fuera de nuestro país. El presentador habló con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita de uno de los asuntos más candentes: Donald Trump, positivo en coronavirus, salió del hospital militar en el que estaban administrándole un tratamiento experimental para saludar a los votantes que se agolpaban a las puertas del recinto.

Pablo Motos durante la mesa de debate de 'El Hormiguero'

Pese a que el presidente estadounidense no se acercó a ellos porque iba dentro de un coche y no llegó a bajar las ventanillas, sí que puso en riesgo la salud de sus escoltas al subir junto a ellos en un vehículo donde no se podía respetar la distancia de seguridad. Esta actitud tan irresponsable ha sido criticada tanto por expertos sanitarios como por numerosos periodistas de medios de comunicación de todo el mundo.

Pablo Motos no ha querido ser menos y ha dado su opinión sobre este polémico momento: "Se ha ido a dar un paseo poniendo en riesgo a sus escoltas. Es que... yo no quiero decirlo, pero es gilipollas". El presentador valenciano no se quedó ahí y se preguntó por qué el candidato por el partido republicano despierta sentimientos tan negativos en diversos puntos del globo: "¿Pero cómo un tío puede provocar tanto odio? No digo odio: ira, inquina, manía, tiña...".

"Macho, quédate quieto"

Para Motos, Trump se ha equivocado en menospreciar al virus y continúa tomando malas decisiones ahora que ya ha experimentado en su propia piel su gravedad. "Macho, quédate quieto, si has metido la pata ya. ¿Quieres dejar de dar vueltas?", fue la reflexión final del presentador de Antena 3, que no comprende cuál era el objetivo del presidente al salir a saludar estando enfermo.