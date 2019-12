El aparatoso accidente de moto que sufrió Pablo Motos al caer por un puente

Álex Márquez visitó 'El hormiguero' el pasado miércoles 4 de diciembre, y lo hizo para hablar de su experiencia en el campeonato de Moto2 que ha ganado recientemente. A pesar de estar bajo la sombra de su hermano Marc Márquez, Álex tendrá la oportunidad de debutar el año que viene en MotoGP. Pues bien, a lo largo de la visita, el joven protagonizó diferentes pruebas y retos y consiguió que el presentador del espacio revelase una anécdota desconocida hasta ahora de un momento que sin duda podría haber terminado de forma muy trágica, tal y como este mismo confesó.

Álex Márquez y Pablo Motos en 'El hormiguero'

Aprovechando la charla sobre motociclismo, Álex Márquez y Pablo Motos reveló que tuvo un accidente bastante bochornoso cuando cogió una moto por primera vez. "Nunca lo he contando y me da mucha vergüenza, pero lo voy a explicar", comenzaba el presentador. "Me pasó la primera vez que cogí una moto. Me dejaron una y uno se pregunta cuánto recorrido tendrá el gas, creo que es un error que se suele tener", siguió contando, para después dar detalles de lo que sucedió: "Giras la muñeca a fondo y la moto se pone a tope. No me dio tiempo a nada. Salí recto y me caí por un puente". Fue entonces cuando Márquez quiso traducir lo que quería decir Motos: "Es la caída más típica en niños que empiezan, porque dan gas y la inercia les tira para atrás".

Todo el público rompió entonces a reír con la anécdota del presentador sin ser conscientes de la gravedad del asunto: "Me caí por un puente considerable. Había poca agua. Un poquito más no me habría venido mal porque me rompí el tabique y algunos dientes. Todo esto que ves es falso", indicó el presentador de 'El hormiguero' mientras se señalaba la boca. El conocido rostro de Atresmedia añadió que no llevaba casco en esa época porque entonces no era obligatorio. Tanto Márquez como Motos estaban de acuerdo en lo acertado que estuvo ese cambio en la ley.

Álex Márquez quería ser mecánico, no piloto

El joven de 23 años explicó en su web oficial que de pequeño no soñaba con pilotar si no con ser mecánico: "En un principio mi idea no era ser piloto, sólo quería ir a los circuitos a ver las motos y acompañar a mi familia, y si podía, ser en un futuro el mecánico de Marc. Pero poco a poco la moto me fue cautivando...". Bien seguro que poco podía imaginarse en su día que iba a terminar convirtiéndose en una de las figuras más importantes de ese mundo.