Jordi Évole ha contado este domingo 25 de junio con uno de los invitados más buscados del momento en todos los medios de comunicación. Antes de que arranque oficialmente la campaña electoral, 'Lo de Évole' ha recibido a Pedro Sánchez para hablar incluso de temas alejados de las elecciones. En su conversación con el Presidente del Gobierno, el presentador de laSexta se ha animado a preguntarle por su relación con algunos presentadores o del reciente final de 'Sálvame'.

Évole se ha interesado por conocer la relación del político con los principales grupos de comunicación, como Atresmedia:. Aunque se trata de la competencia, el periodista catalán también le ha preguntado sin problemas por su relación con Mediaset: "¿Mejor o peor que con Atresmedia". "Bien. Correcta", señalaba sin entrar a mojarse en este asunto.

Ya que se trataban los medios de comunicación, Évole aprovechaba para poner sobre la mesa el fin de 'Sálvame' y que Jorge Javier Vázquez vaya a ser sustituido por Ana Rosa Quintana: "A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. Ella también lo es. Son dos grandes profesionales de los medios de comunicación y ahí están las audiencias. Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas, espero que encuentre pronto un espacio donde hacer programas".

Su relación con Jorge Javier

En este punto de la entrevista, el líder del PSOE ha querido sincerarse sobre su buena sintonía con Jorge Javier Vázquez y ha reconocido que han hablado hace poco: "Cuando dio a conocer que salía de Mediaset, tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte. Además es una persona progresista, comprometida con muchas causas progresistas", destacaba ante la audiencia en este esperada entrevista.