Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras entrevistar a rostros conocidos del mundo de internet como Marta Díaz o Lola Lolita, este miércoles 7 de febrero, Pablo Motos ha vuelto a tener en el plató de 'El hormiguero' a uno de los creadores de contenido español más seguidos en las redes sociales. Daniel Alonso, más conocido como Plex, ha estado charlando con el presentador sobre sus inicios como youtuber y sobre las dos vueltas al mundo que ha dado y que ha mostrado en sus perfiles de aplicaciones como TIkTok o YouTube.

Pablo Motos y Plex en 'El hormiguero'

En el programa, también se ha explicado que. Sin embargo, en ese momento, Pablo Motos le ha sorprendido con una cuestión que, seguramente, Plex no se esperaba tener que contestar en la entrevista:

"¿Quién te ha dicho eso?", ha preguntado sorprendido el youtuber. Pese a que Pablo Motos no ha revelado su fuente, Plex sí que ha contando que ninguna de las personas que fue a la isla aguantó sin masturbarse: "Lo fallamos todos". No obstante, el comunicador ha querido ahondar más en las prácticas sexuales del invitado y ha seguido preguntándole por ello.

Se siente mejor cuando no se masturba

"Me han dicho que ya no eres muy practicante porque viste un vídeo inspiracional. Por favor, explícame eso. ¿Un vídeo inspiracional para no masturbarte?", ha continuado Pablo Motos. En ese momento, el creador de contenido ha asegurado que el programa estaba tomando un rumbo muy extraño: "Se puso raro 'El hormiguero'. Sí, me vi un vídeo en el que el típico hombre fuerte, businessman, decía que no tienes que hacerte la paja. Lo probé y la verdad es que me siento mejor sin la paja".