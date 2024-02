Por Beatriz Prieto |

A pesar de evitar el debate generado en torno al "Zorra" de Nebulossa el lunes 5 de febrero, 'El hormiguero' ya no eludió el tema durante su tertulia del día siguiente, tras la visita de Brigitte Nielsen. Fue entonces cuando Pablo Motos, Juan del Val, María Dabán y Rubén Amón dejaron claras sus posturas en la mesa de actualidad.

Pablo Motos y su equipo abordan del debate sobre "orra" en 'El hormiguero'

, apuntaba Motos, perplejo, al abordar el debate que se había generado. "¿Qué problema hay?", planteaba una de las hormigas, ante lo que, antes de señalar que "por lo visto hay mucha gente en contra y mucha gente a favor" y poner un extracto de la canción. ", que no quiero señalar...", lanzó Motos, antes de ceder la palabra a Amón, puesto que no había bailado la canción como sus compañeros.

"Detesto Eurovisión, lo primero. Lo único que tiene sentido es ir a perder y con esta canción, lo haremos, que es lo que da prestigio a la competición", declaraba el colaborador, que tachó "Zorra" de "parodia de una provocación". "A mí me parece infantil que alguien se provoque por esta canción", manifestó Del Val, quien coincidía en señalar que la canción no tenía nivel para ser una provocación, aunque "a mí me parece un temazo". "Yo también detesto Eurovisión, pero cada vez que sale esto, soy feliz", prosiguió el guionista, puesto que "se te pega al alma".

"Es muy pegadiza"

No obstante, Del Val criticó que se reivindicara "un mensaje en esta canción", al igual que el hecho de que se pidiera su eliminación o que se dijera que es una reivindicación de las mujeres": "Me parece un problema que todo el mundo se tome en serio todo, todo el rato. Me parece lamentable". "Como sigamos así, vamos a implosionar", coincidió Motos. "Yo la voy a bailar este verano seguro, porque es muy pegadiza, pero que me digan que es muy transgresora...", opinó Dabán.

Motos recordó entonces las palabras de Pedro Sánchez al hablar de "Zorra": "Dice que a la 'fachosfera' le hubiese gustado más la canción de 'Cara al sol'... ¿Hay alguien ahí arriba?". Unas palabras ante las que Amón acusó al Presidente del Gobierno de convertir la canción de Nebulossa "en una cuestión de Estado", a lo que sumó que "me inquieta que el presidente concluya en que a quien no nos gusta esta canción nos tenga que gustar el 'Cara al sol'". "Que hable del 'Cara al sol' me parece de las mayores estupideces que ha dicho. Vive de la polarización, de crear al malo enfrente y ridiculizarle", coincidió Del Val.