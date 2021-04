Durante la última semana de abril, 'La ruleta de la suerte' ha hecho un despliegue para celebrar su decimoquinto aniversario en Antena 3. Quince años da para mucho y, como era de esperar, amigos y compañeros del pasado no han querido perderse la celebración. Es el caso de Paloma López, la primera azafata del concurso que se unió a Jorge Fernández desde 2006 hasta 2015.

Paloma y Jorge durante la celebración del tercer aniversario de 'La ruleta de la suerte'

Debido a la situación sanitaria, la alicantina no ha podido asistir al plató, pero Paloma ha mandado un vídeo muy especial. "Me paso por aquí para mandaros un beso enorme, para felicitaros, para tiraros de las orejas y para daros la enhorabuena por seguir al pie del cañón con 'La ruleta'. Quince años no se cumplen todos los días", decía muy emocionada y con una sonrisa despampanante.

Ha aprovechado también para mandarle un saludo a Jorge, a quien afirma que echa mucho de menos; así como para darle la enhorabuena a Laura Moure, su sustituta: "Lo estás haciendo increíble. Te has metido a todo el público en el bolsillo". Al mismo tiempo, ha confesado que después de tanto tiempo, la audiencia continúa enviándole mensajes de cariño.

¿Qué ha sido de Paloma López durante estos años?

Paloma decidió dejar su puesto en el concurso de Antena 3 para centrarse en su carrera profesional como actriz. Fue tras su paso por el programa cuando pudimos verla en series como 'El chiringuito de Pepe' o 'Ella es tu padre'; así como en teatros o cortometrajes como "Nervios de boda". En cuanto a su vida personal, la modelo se casó con Borja Fernández, jugador de fútbol de la cantera del Real Madrid.