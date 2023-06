Paolo Vasile ensalza 'Sálvame' y condena el término telebasura: "Se revisará en el futuro"

Por Fernando S. Palenzuela |

Mediaset España iniciaba una nueva etapa con el primer día de 2023 a causa de la marcha de Paolo Vasile. En estos meses se han sucedido numerosos cambios, siendo el más destacado la cancelación de 'Sálvame', programa insignia de Telecinco. Precisamente de él ha querido hablar el ex consejero delegado de la compañía en una entrevista en la que también ha recordado a Silvio Berlusconi.

'Sálvame'

", analiza el italiano, que tiene claro que 'Sálvame' "se revisará en el futuro". Con estas palabras a El Español, no deja lugar a dudas en que no está de acuerdo con el final que se le ha dado al programa de La Fábrica de la Tele y, menos aún,

En sus declaraciones, Paolo Vasile ha defendido que no se emplee el término telebasura para referirse a según qué contenidos. "No es educado hablar de 'telebasura'. Es muy ofensivo hablar de 'basura' cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo", explica, tachándolo de "gran estupidez". Es más, el de Roma asegura que 'Sálvame' es un "fenómeno de masas" y como tal "tiene un motivo", algo que "a los intelectuales se les suele escapar". "Solo hay dos clases de televisión", distingue, "la que la gente ve y la que la gente no ve".

¿Cambiará Mediaset sin Berlusconi?

El italiano siempre se ha mostrado muy cercano a Silvio Berlusconi, de quien asegura que "le encantaban las personas". Eso sí, no cree que su muerte se traduzca en un giro para Mediaset: "Desde que entró en política, se mantuvo al margen". De este modo, su fallecimiento no debería influir en el transcurso de la empresa.