Paris Hilton pensó en el suicidio tras la filtración de su video sexual

Paris Hilton es el gran ejemplo de ser una persona que puede tener lo que quiera y eso no significa que en su vida sea todo perfecto. Sus acciones siempre han sigo seguidas con lupa por la prensa, que ha lanzado unas críticas muy duras contra ella, como fue el caso del vídeo sexual que salió a la luz a finales del 2003.

Paris Hilton, en una imagen de archivo

En las imágenes, que se habían grabado 3 años antes de su publicación, Paris salía con su novio, Rick Salomón, en un hotel de las Vegas. Después de un tiempo, este decidió exponer la grabación. A pesar de los intentos de la familia Hilton por evitar la difusión masiva de la grabación, la cinta acabó siendo uno de los videos más vistos de Internet, lo que trajo una serie de consecuencias emocionales para la joven heredera, que admitió sentirse avergonzada y humillada en aquella época.

Este capítulo de su vida ha vuelto a salir en varias ocasiones, como en la entrevista que ha dado en el periódico Los Ángeles Times, donde recordaban las declaraciones de Paris en su documental de 'American meme', que salió en Netflix en 2018: "Sentí que había perdido parte de mi alma y la gente me hablaba de forma cruel y malvada. Estaba como: "no quiero vivir", porque pensé que me habían quitado algo. Que nunca volvería a ser la misma", confesaba Hilton en ese momento.

En la entrevista con Los Ángeles Times, la heredera explicaba: "Cuando era niña, siempre admiraba a la Princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho. Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba", admite Paris.

El antes y el ahora

Movimientos como el #MeToo han hecho que las mujeres se defiendan mucho más entre ellas ante este tipo de casos: "En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vapuleado hubiese sido él", reflexiona la DJ.

Durante la entrevista con el diario estadounidense, Paris también ha revelado que estrenará un segundo documental en 2020 en Youtube: "Ahora me siento lo suficientemente cómoda como para contar mi historia. Antes no lo estaba". Considera que al no haber redes sociales, nunca pudo defenderse. Probable que en este nuevo documental Paris pueda hacerlo.