Por Joan Centelles Martínez |

El programa de 'Vamos a ver' del miércoles 24 de julio no empezó con el rostro que nos tienen acostumbrados. En lugar de Joaquín Prat, quien daba los buenos días a los espectadores era la presentadora Patricia Pardo. Así se descubrió en el momento en el que terminaba 'La mirada crítica' y Ana Terradillos daba paso al siguiente programa.

Ana Terradillos y Patricia Pardo en el paso de 'La mirada crítica' a 'Vamos a ver'

", preguntaba sorprendida Terradillos al no ver aparecer a Prat en la pantalla partida. "", comenzó informando Pardo, aunque no tardó en apuntar que no se trataba de "". "", continuaba la gallega, antes de que ambas le mandaran un beso y ánimos de recuperación a su compañero.

El presentador ya avisó de su malestar el día anterior, en el momento de la transición de la mesa de actualidad y sucesos al club social. "Hoy que me duele todo el cuerpo, me vais a hacer el paseíllo", se quejaba Prat. Comentó, además, que las vacaciones de su compañera Patricia Pardo comenzarían al día siguiente con su marcha a Santiago de Compostela, algo que tuvo que retrasar para conducir el programa en la mañana del miércoles.

Alfonso Egea, presentador sustituto

Nuevamente, el programa de este jueves 25 de julio volvía a arrancar con una cara diferente a la de Prat. Esta vez, a quien Terradillos le daba los buenos días era a Alfonso Egea, que durante la temporada veraniega va a sustituir a Joaquín Prat y Patricia Pardo como presentador del programa. En un principio ocuparía la sustitución de Pardo para luego también ampliarla a la de Prat. Sin embargo, tras la marcha de esta y la indisposición del conductor titular, Egea ha tomado las riendas del programa antes de lo previsto.