Patricia Pardo se niega a opinar en 'Vamos a ver': "Me tiran de la lengua para que me cabree"

Por Redacción |

En la mañana del 19 de junio de 2024, 'Vamos a ver' abordaba un tema que se ha hecho viral en redes sociales: una influencer argentina ha denunciado que no ha podido entrar en la catedral de Sevilla por su ropa, debido a que le prohibieron la entrada por su top, que le permitía lucir sus tatuajes. Prácticamente todos los colaboradores del programa han sido contundentes en su opinión, sin embargo uno de los presentadores del formato ha preferido callar.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

"Es una cuestión de respeto.. Si voy a la catedral de Sevilla y tengo que observar unas normas, pues tendré que seguir las del recinto que me va a franquear o no el paso. Por cierto, el interior de la catedral no es una atracción turística, es un lugar de culto", comentaba el presentador Joaquín Prat

Tras tener un debate con Rocío Ramos-Paúl, que expresaba que no le parecía para tanto la ropa que llevaba como para no dejarla entrar en la catedral, Prat quiso saber la opinión de Patricia Pardo. "¿Quieres intervenir tú que eres tan combativa con estas cosas?", preguntaba Prat, girándose hacia su compañera.

Se planta

"Estaba aquí calladita en mi sitio porque al final siempre acaba la historia con que discuto contigo. Da igual lo que diga. Sí quería decir algo con respecto a esta chica, que es obvio y la gente en casa ya sabe lo que pienso, pero como todas nuestras intervenciones acaban como 'La bronca entre Joaquín Prat y Patricia Pardo' y es mentira, pues prefiero estar callada. La gente en casa ya sabe lo que opino de esta señora. Me tiran de la lengua para que me cabree", terminaba Pardo, entre risas y queriendo evitar cualquier malentendido.