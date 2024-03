Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras la reciente noticia de la salida de Dani Alves de prisión, se ha generado un gran revuelo en la sociedad. El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona había sido condenado por agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. La Audiencia de Barcelona notificó el 20 de marzo la resolución en la que se permite dejar a Alves en libertad bajo la fianza de un millón de euros, a la espera de que se dicte la sentencia definitiva.

Esto ha sucedido como consecuencia a las declaraciones que la presentadora realizó en contra de la ley "solo sí es sí",

Al finalizar la entrevista, Patricia Pardo ha querido aclarar que su postura es, y siempre ha sido, a favor de la víctima. "Le agradezco que esté en directo contestando a tus preguntas, pero las personas con argumentos no tienen miedo y no vetan. Le hubiese rebatido muchas cosas y me da mucha pena porque yo siempre he defendido a esta chica", confesaba algo disgustada por no haber podido intercambiar opiniones con la abogada.

Además, aprovechó para dar su opinión sobre cómo Esther García había gestionado este caso: "La primera pregunta que yo me hago es cómo un Tribunal que ha creído a esta chica le condena a cuatro años y medio de prisión. Ella dice que no sabe con qué argumentos explicarle lo que ha pasado... ¿y con qué argumentos le explicó que pese a que ella pedía 12 años de prisión le han condenado a cuatro años y medio? Si tú no le cuentas la verdad a la gente o a tu cliente..., luego conduces a error. Esto pasa si eres populista y a mí me gusta decir la verdad, que es esta".

Patricia Pardo culpó a la ley del "solo sí es sí"

Una de las últimas veces en las que la abogada de Dani Alves pidió su salida inmediata, la presentadora Patricia Pardo se mostró muy indignada y culpó a la ley "solo sí es sí" de lo ocurrido. "Sé que esto es complicado de decir, pero es que es así. La ley dice eso y no le caen esos años solo por la reparación del daño, perdonadme, pero no es así. La culpa la tiene la ley del 'solo sí es sí'", aseguraba el 13 de marzo. Esta habría sido la razón por la que Esther García, abogada de la víctima, habría vetado todas las preguntas de la presentadora, contestando únicamente a las de Joaquín Prat.