Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Como suele ser habitual en 'Operación Triunfo', el amor se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del reality. En esta edición de Amazon Prime Video, los seguidores del formato no han parado de crear shippeos a través de las redes sociales. Algunos de los más sonados son el formado por Juanjo Bona y Martin Urrutia o Violeta Hódar y Chiara Oliver. Sin embargo, esta última concursante ha recibido en la Academia del programa una declaración de amor inesperada.

Paul y Chiara en 'OT 2023'

El concursante que se ha declarado a su compañera ha sido Paul Thin . En el 24 horas del formato, se ha podido ver al participante cantándole una canción a Chiara que había compuesto expresamente para ella:, ha revelado la joven cantante de 'Operación Triunfo'.

"Que yo entiendo que tu cora va a otro lado, pero ojalá ser la excepción en tu diario. Y aunque sé que esto no va a ninguna parte, hay partes en mí que se mantienen", ha escrito el intérprete. Además, en la letra de la canción, Paul refleja que no puede disimular lo que siente cuando está con Chiara: "Ojalá entendieras lo que siento al verte, lo natural de mi sonrisa si apareces".

Paul le regala la canción

Al terminar de escuchar la canción, la participante ha afirmado que le gustaba la composición de su compañero: "Ay, me encanta esta canción. Me gusta un montón, me encanta. El estribillo es súper pegadizo". Al ver la reacción de Chiara, el intérprete le ha querido regalar el papel en el que había escrito el tema. En cambio, la cantante prefería que Paul se lo guardase, ya que era una composición propia y no quería que se olvidase de la letra. Finalmente, la artista se ha quedado con la hoja.