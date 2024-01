La sorprendente reacción de Chiara ante la expulsión de Salma en 'OT 2023': ¿le da la risa?

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras la entrega especial de Navidad de 'Operación Triunfo', el formato de Amazon Prime Video ha celebrado su Gala 5 para continuar avanzando en la mecánica del programa. Al 1 de enero de 2024 llegaban como nominados Alex Márquez y Salma y, finalmente, el público ha decidido a través de la aplicación oficial de 'OT 2023' que se salve el cordobés con un 60,3% de los votos.

Horas antes de la Gala, Salma ya había pedido a sus compañeras del alma, Chiara Violeta , que si era ella la expulsada esperaba que lloraran mucho. Y ha ocurrido, pero no en el momento,, llevándose la mano a la boca en ese preciso instante. ¿Se trataba de risa nerviosa? ¿Era por algo interno que el público no era partícipe? Sin duda se trata de una reacción que ha llamado mucho la atención.

No puedo parar de reírme con la reacción de Chiara lo siento #OTGala5 pic.twitter.com/aUwnKRRYku — clara ? ot era (@hhstylxs) January 1, 2024

Sin embargo, luego ya habría tiempo para los lloros. Como se pudo observar en la despedida de la posgala, la expulsión de Salma dejó tocados a gran parte de sus compañeros, pero especialmente a las dos mencionadas, quienes no pudieron contener las lágrimas, ya que a lo largo de toda su participación en el concurso han estado muy unidas. Entonces, la reacción de Chiara ya fue muy distinta, aunque también sorprendió a muchos puesto que a Salma se la ha criticado por tratar mal a su compañera.

En su despedida, Chiara quiso agradecerle todo el apoyo que le ha brindado en las primera semanas de concurso: "Gracias por todo, de verdad. No podría haber hecho nada sin ti". Además, cuando ya estaba a punto de salir del plató, la malagueña se dio la vuelta para fundirse en un abrazo con Chiara y Violeta, quienes aseguraron en el 24 horas del programa que si expulsaban a su amiga iban a ir de luto por la Academia y así lo han hecho este martes 2 de enero.

Chiara y Salma tienen relación desde su participación en 'La Voz 2022'

Asimismo, las dos compañeras de Salma han pedido durante las dos semanas de nominación que se salvase ella, pero gran parte de los seguidores de estas han asegurado a través de las redes sociales que no querían que se librase de la expulsión debido a que, según estos fans, no les hacía bien su relación con la malagueña. No obstante, hay que recordar que sus compañeros de la Academia la salvaron de estar nominada en una ocasión y estuvieron a punto de hacerlo una segunda vez. Por otro lado, cabe recordar que Chiara y Salma se conocen desde que coincidieron en 'La Voz' en 2022.